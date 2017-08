Az Ebayen keresztül pénzeltek egy terroristát az Egyesült Államokban

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ebayes vásárlásnak álcázva küldött pénzt egy feltételezett terroristának az Egyesült Államokba - számolt be a The Wall Street Journal című amerikai napilap csütörtöki számában a Szövetségi Nyomozó Irodára (FBI) hivatkozva.



A 30 éves gyanúsított egy nyomtatóra adott fel álhirdetést az Ebay internetes aukciós oldalon. A férfi a dzsihadistákkal kapcsolatban álló emberektől 8700 amerikai dollárt (több mint kétmillió forintot) kapott a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó Paypalon keresztül. A pénzt laptopra, mobiltelefonra és VPN-kapcsolatra, virtuális magánhálózatra költötte, hogy az eszközök segítségével kapcsolatba tudjon lépni a szélsőségesekkel.



A terrormilíciának hűségesküt fogadott gyanúsítottat 2016-ban vették őrizetbe Marylandben. Az FBI szerint a férfi egy pénzátutalással foglalkozó nemzetközi hálózat tagja, amelynek Nagy-Britanniában és Bangladesben is vannak tagjai. Ezekben az országokban is több embert őrizetbe vettek.



Az elfogott amerikai bevallotta a hírszerzésnek: tudta, hogy a pénzből terrortámadást akarnak finanszírozni az Egyesült Államok területén, de ő maga sohasem vett részt egy merénylet megtervezésében.



"Zéró tolerancia van érvényben piacunkon a bűnözői tevékenységekkel szemben" - szögezte le az Ebay egyik szóvivője a The Wall Street Journalnak.



Az aukciós weboldal együttműködik a hatóságokkal az ügyben.



A Paypal egyik szóvivője is azt hangsúlyozta, hogy a cég "időt és erőforrásokat nem kímélve dolgozik a terrorizmushoz köthető tevékenységek megakadályozásán" a szolgáltatás igénybe vevői körében.