Az EB tanulmányozza az afrikai menedékközpontok létrehozásának lehetőségét

Tanulmányozza a menedékkérelmek elbírálására szolgáló központok észak-afrikai felállításának lehetőségét az Európai Bizottság (EB), de ez nem azt jelenti, hogy a guantánamói fogolytáborhoz hasonlatos létesítményeket terveznek a migránsok számára - jelentette ki csütörtökön Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos.



Sajtóértekezletén a politikus elmondta, hogy a kérdésről az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel egyeztetnek, az elképzelések alapján azonban ezen központokban döntenék el a szakértők, hogy a tengerből kimentettek közül ki jogosult nemzetközi védelemre és ki számít gazdasági bevándorlónak.



Avramopulosz arról számolt be, hogy ilyen létesítményeket nyithatnának a jövőben például Algériában, Egyiptomban, Líbiában, Marokkóban, Nigerben vagy Tunéziában, ugyanakkor jelezte, hogy eddig egyetlen partnerország sem egyezett ebbe bele, noha a tervezet egyelőre nem is tartalmaz sok konkrétumot.



Hangsúlyozta: a brüsszeli testület szeretné jelentősen fokozni az együttműködést a felsorolt országokkal, amelyek cserébe támogatást kapnának.



Mint mondta, a menedékközpontokkal esetleg biztosítani lehetne, hogy a rászorulók védelemben és megfelelő bánásmódban részesüljenek, s ezzel párhuzamosan ne érje meg csónakokkal nekivágni a tengernek Európa felé. Ezt szerinte önkéntes visszatérítési csomagokkal, fokozott áttelepítésekkel és pénzügyi támogatásokkal is ki kellene egészíteni.



Az uniós tagállamok vezetői a jövő heti csúcstalálkozójukon fognak tárgyalni a témáról.



A biztos több területet is említett, ahol komoly előrelépésekre lenne szükség. Rámutatott, hogy kompromisszumra kellene jutni az úgynevezett dublini menekültügyi rendszer reformjáról, garantálni kellene a visszaküldési határozatok végrehajtását, többet kellene tenni a migrációt kiváltó okok kezelése érdekében, valamint meg kell erősíteni a külső határok védelmét. Utóbbi kapcsán leszögezte, hogy valódi uniós határrendészettel kell alakítani a Frontexet, és bővíteni kell az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) hatáskörét.



Kiemelte, hogy csak a közös európai válaszok jelenthetnek megoldást, az utóbbi évek rendkívüli eredményei megmutatták, hogy a tagállamok együtt "hegyeket képesek megmozgatni".



Avramopulosz végezetül aláhúzta: a közös migrációs politikának az európai értékeken, továbbá a szolidaritás, a felelősségvállalás és az emberi jogok tiszteletben tartásának elvén kell alapulnia, ezeknek soha nem szabad hátat fordítani.