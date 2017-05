Az autós üldözés végén a rendőrautó is a folyóban kötött ki - videó

Nem állt meg Skodájával a STOP táblánál egy 30 éves férfi az egyik gútai kereszteződésben kedden este. A rendőrök igazoltatni akarták, az Octavia sofőrje erre gázt adott - írja az Új Szó . Az autós üldözés közben figyelmeztető lövések is eldördültek.A férfi Szímőnél lehajtott az útról, és a bozótosban a Vág felé vette az irányt, remélve, hogy lerázhatja a rendőröket. Azzal azonban nem számolt sem ő, sem az üldözői, hogy a megáradt folyó vízszintje sokkal magasabb a szokottnál. Végül a Skoda és a rendőrautó is a folyóban kötött ki.A férfi ezután futva menekült volna, de a rendőrök elfogták.Az autókat egy traktor húzta a partra. A sofőrről kiderült: korábban bevonták a jogosítványát, és már többször is büntették jogosulatlan autóvezetés miatt. Ezúttal hatósági intézkedés végrehajtásának akadályozása miatt indítottak eljárást ellene, két évet kaphat.