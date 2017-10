Az apa drámai módon mentette meg a lányát a cápától

Filmbe illő, drámai mentőakcióban mentette meg lányát egy fehér cápától egy ausztrál férfi. A 15 éves Sarah egy kajakból tintahalra horgászott vasárnap a dél-ausztráliai Normanville partvidéke mentén, amikor egy 4,5 méteres tengeri ragadozó, vélhetően egy nagy fehér cápa kilökte a csónakjából és rátámadt. A közelben két másik gyermekével egy másik csónakban tartózkodó apa, Chris Williams már akkor felfigyelt a támadásra, amikor a cápa többször is megkerülte a kajakot, és neki-nekitámadt. A férfi azonnal bekapcsolta a csónakmotort, és lánya segítségére sietett. Mint később ausztrál tévétársaságoknak összegezte: a cápa már éppen azon volt, hogy felfalja a lányát, akit azonban az utolsó pillanatban sikerült kimenteni a tengerből, mielőtt komolyabb baja esett volna. A cápa jó darabig követte az üres kajakot is, amelyet a motorcsónakkal vontattak partra.



Az incidenst sokkhatással, karcolásokkal és horzsolásokkal túlélő kislány azt mondta, a támadás épp olyan volt, mint amilyeneket cápás filmekben lehet látni. Sokkot kapott a látványtól nővére is. Pár napja egy búvár erős tempóban hét kilométert a part felé úszva menekült meg az őt üldöző cápáktól. Ausztrália partjainál gyakoriak a cápatámadások, idén már 14 esetet jegyeztek fel, az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette. Szakértők szerint a vízi sportok egyre népszerűbbé válása is hozzájárul a cápatámadások számának emelkedéséhez.