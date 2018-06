Az amerikai védelmi miniszter szerint nukleáris leszereléséig nem enyhülnek a szankciók Észak-Koreával szemben

Észak-Korea nukleáris leszereléséig nem fogják enyhíteni a kommunista diktatúrára kiszabott nemzetközi büntetőintézkedéseket - tette világossá vasárnap Szingapúrban James Mattis amerikai védelmi miniszter, mielőtt tárgyalásokat kezdett dél-koreai és japán kollégájával.



"A legjobb esetben is rázós út vezet a tárgyalásokhoz" - nyilatkozott a sajtónak az amerikai kormánytag, aki szerint a védelmi miniszterek feladata az, hogy erős, együttműködő védelmi pozíciót mutassanak fel, hogy a diplomaták erőpozícióból tudjanak tárgyalni.



A miniszter kiemelte, hogy a térségbeli államoknak az Észak-Koreával szembeni összes ENSZ-szankciónak érvényt kell szerezniük.



"Csak akkor enyhülhet a nyomás, ha Észak-Korea ellenőrizhető és visszafordíthatatlan lépéseket tesz a nukleáris leszerelés terén" - nyomatékosította James Mattis.



Közben az Aszahi Simbun című japán lap arról számolt be, hogy Phenjanban Pak Jong Szik helyett a mérsékeltebb No Kvang Csol vette át a védelmi minisztérium irányítását. Ő eddig a vezérkari főnök helyettese volt. Egy forrás azt közölte a lappal, hogy az észak-koreai vezetés igyekszik mérsékelt irányvonalat képviselő embereket helyezni a katonai vezetés élére Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető közelgő szingapúri csúcstalálkozója előtt.