Az amerikai védelmi miniszter szerint céljuk Észak-Korea teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan nukleáris l

A Koreai-félszigeten az Egyesült Államok célja Észak-Korea teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan nukleáris leszerelése - nyomatékosította szombaton Szingapúrban, a Shangri-la Dialogue nevű, évente megrendezett konferencián James Mattis amerikai védelmi miniszter.



Mattis kérdésre válaszolva azt is világossá tette, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csúcstalálkozóján nem lesz szó arról, hogy kivonják-e az amerikai katonákat Dél-Koreából, vagy akárcsak csökkentsék a létszámukat. Az Egyesült Államok 28 500 katonát állomásoztat Dél-Koreában.



A miniszter igyekezett eloszlatni az Egyesült Államok térségbeli szövetségeseinek aggodalmait, hogy Washington a saját érdekeit az övék elé helyezheti annak érdekében, hogy Donald Trump megállapodhasson Kim Dzsong Unnal. Mattis közölte, hogy az Egyesült Államok modernizálja "kulcsfontosságú" szövetségét Dél-Koreával és Japánnal.



"Senki se ringassa magát tévképzetekben, Amerika jelen marad az indiai- és csendes-óceáni térségben. Ez számunkra kiemelt fontosságú színtér. Érdekeink és a térség érdekei elválaszthatatlanul összefonódtak" - hangsúlyozta az amerikai védelmi miniszter.



A tárcavezető beszéde nagy részét Kínának szentelte. Mint mondta: Washington továbbra is eredményközpontú, konstruktív kapcsolatra törekszik Pekinggel, Kína politikája a Dél-kínai-tenger vitatott részein ugyanakkor megkérdőjelezik Peking távlati céljait.



Kínának a Dél-kínai-tengeren a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal is területi vitája van, és több vitatott hovatartozású szigeten jelentős építkezésekbe kezdett, s némelyikre katonai létesítményeket és fegyvereket is telepített.