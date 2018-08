Az amerikai törvényhozás búcsút vett John McCain szenátortól

Megérkezett John McCain szenátor koporsója pénteken a washingtoni Capitoliumba, ahol a családtagok, barátok, képviselők, szenátorok és neves vendégek vettek tőle búcsút állami szertartás keretében, mielőtt tisztelői is leróhatták kegyeletüket.A Capitoliumban, a kongresszus székhelyén történő felravatalozás ritka megtiszteltetésnek számít, és jelzi, hogy a 81 éves korában múlt szombaton elhunyt arizonai szenátort mekkora tisztelet övezte a törvényhozásban, annak ellenére, hogy gyakran volt éles vitája más honatyákkal.Az Egyesült Államok zászlajával borított koporsót katonai tiszteletadás mellett kísérték a Capitoliumba.Donald Trump elnök távollétében Paul Ryan képviselőházi elnök és Mike Pence alelnök mondott beszédet a szertartáson abban az épületben, amelyben John McCain 35 éven át szolgált."Az elnök kért meg arra, hogy a hálás nemzet nevében búcsúzzak John McCaintől" - mondta Pence, aki "amerikai hazafinak" nevezte az elhunyt szenátort.Paul Ryan hangsúlyozta, hogy a Capitolium kupolája alatt tartott tiszteletadás igen ritka, amelyet az olyan jelentős amerikai személyiségeknek tartanak fenn, mint John F. Kennedy volt elnök vagy Rosa Parks emberjogi aktivista.A búcsúztatáson jelen volt a néhai szenátor özvegye, hét gyermeke, és tolószékben John McCain 106 esztendős édesanyja is.A szintén republikánus Donald Trump elnököt, akivel a néhai szenátornak több vitája volt, nem hívták meg egyetlen szertartásra sem.A washingtoni Nemzeti Székesegyházban tartandó szombati búcsúztatón ifjabb George Bush és Barack Obama volt elnök mond beszédet. A menet előzőleg megáll a Vietnami Veteránok Emlékműnél is, ahol a szenátor özvegye, Cindy, koszorút helyez el. A szenátor pilótaként a vietnami háborúban szolgált, az egyik bevetésén elfogták, öt éven át tartották fogva és megkínozták.McCain gyászszertartása szerdán és csütörtökön kezdődött Arizona államban, ahol a család vett tőle búcsút, és megjelent Joe Biden volt alelnök és több más neves személyiség is.