Az amerikai szenátus megtette az első lépést az Obamacare visszavonása érdekében

A határozatról szinte hajszálpontosan politikai hovatartozásuk szerint szavaztak a képviselők. A kongresszus 100 fős felsőháza 52 republikánus és 48 demokrata szenátorból áll. A javaslatot 51-48 arányban szavazták meg. A republikánusok közül Rand Paul szavazott nemmel.



Az Obamacare, amelyet hivatalosan "megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvénynek" hívnak (Affordable Care Act, ACA), több mint 20 millió, korábban semmilyen biztosítással nem rendelkező amerikai számára teremtett lehetőséget arra, hogy egészségbiztosítást köthessen. Az Egyesült Államokban ugyanis nem jár automatikusan minden munkavállalónak egészségbiztosítás. Az ACA értelmében emellett a biztosítók nem utasíthatják el azokat, akik már küzdenek valamilyen egészségügyi problémával.



A szerdán megszavazott szenátusi határozat, amelyet még a képviselőháznak is el kell fogadnia, arra szólítja fel a képviselőház és a szenátus illetékes bizottságait, hogy január 27-ig készítsék el az ACA visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. A novemberi választást követően a republikánusok a kongresszus mindkét házában többségben vannak.



A republikánusok már 2010-es elfogadásakor is egyhangúlag ellenezték az ACA jóváhagyását, és azóta folyamatosan bírálják a szabályozást, amellyel szerintük a szövetségi állam túlterjeszkedik hatáskörén, és a program állításuk szerint túl sokba is kerül.



Donald Trump megválasztott elnök szerdai sajtótájékoztatóján közölte: azonnal vissza kell vonni az Obamacare-t, s ezzel szinte egy időben be kell terjeszteni egy jobb és olcsóbb tervezetet. Az ACA azonnali visszavonásához háromötödös többség kellene a szenátusban, ezért a republikánusok kénytelenek "kerülő úton", a költségvetési eljáráson keresztül kezdeményezni a visszavonást. Ennek előkészítése még a republikánusok szerint is hónapokig tart, egy új rendszer kidolgozása pedig még ennél is több időt igényel. Az AP amerikai hírügynökség szerint szinte lehetetlen egy időben végrehajtani a visszavonást és az új törvény elfogadását, a jobboldalnak ugyanis egységes demokrata ellenállásra kell számítania, miközben a republikánusok körében nincs egyetértés arról, hogy mire cseréljék le az ACA-t. Az új törvény elfogadásához ráadásul szintén háromötödös többség, vagyis a demokraták támogatása is kell majd.



Demokrata politikusok mindazonáltal azért bírálják a republikánus többséget, mert korábban nem voltak képesek egységesen kiállni az ACA egyetlen alternatívája mellett sem.



"Ki akarják nyírni az ACA-t, de fogalmuk sincs, hogy miképp álljanak elő egy helyettesítő javaslattal" - mondta a szenátusban Bernie Sanders, Vermont állam képviselője.



A demokraták szerint az ACA nem csak a biztosítottak körét bővítette, de segített megfékezni az egészségügyi kiadások növekedését is. A republikánusok viszont úgy vélik, hogy az ACA fenntarthatatlan, és már idén 25 százalékkal emelkednek majd a biztosítási díjak.



Egyes republikánus képviselők sem voltak elragadtatva az ötlettől, hogy új javaslat elfogadása nélkül vonják vissza az ACA-t, mert az zavart okozhatna a biztosítási piacon, és több millió választó maradna biztosítás nélkül.



"Ez olyan, mintha egy pisztolyt töltenénk meg" - magyarázta Tom MacArthur New Jersey-i republikánus képviselő. "Szeretném tudni, merre áll a fegyver csöve, mielőtt meghúzzuk a ravaszt" - tette hozzá.