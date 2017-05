Az amerikai képviselőház elfogadta az Obamacare visszavonását

A képviselők kis többséggel, a végeredmény szerint 217:213 arányban szavazták meg az Obamacare visszavonását. Egyetlen demokrata párti törvényhozó sem szavazott igennel, és húsz republikánus is elutasította a régi törvény visszavonását.



A képviselőházi szavazás után az Obamacare visszavonása a szenátus elé kerül, ahol - elemzők szerint - még nagy vita várható. Ha a szenátorok is igent mondanak, akkor ez utat nyithat a Trumpcare-nek elnevezett, republikánus egészségbiztosítási törvény megtárgyalásához, illetve elfogadásához.



A republikánus képviselők ujjongva, tapsolva és énekelve fogadták a szavazás eredményét, amely - bár mind a Fehér Ház, mind a házelnök azt jósolta, hogy megszavazzák a visszavonást - az utolsó pillanatig kétséges volt. Maga Donald Trump amerikai elnök egész héten személyesen egyeztetett republikánus képviselőkkel, hogy meggyőzze őket az Obamacare visszavonásáról.



A szavazás eredményét Donald Trump és Paul Ryan az amerikai képviselőház elnöke nagy győzelmeként értékelik. Donald Trump a választási kampányában végig azt ígérte, hogy visszavonatja az egészségbiztosítási törvényt, és újat terjeszt a kongresszus elé. Ez meg is történt, de az elsőként beterjesztett változatot március 24-én, éppen a szavazás előtt, visszavonták, mert kiderült, hogy nem volt hozzá elegendő republikánus voks.



Az első kudarc után a republikánusok néhány részletben változtattak a javaslatukon. A héten még késhegyig menő vita folyt arról, hogy az új törvényben milyen mértékben támogassa a biztosító az úgynevezett meglévő állapottal rendelkező biztosítottakat. A meglévő állapot a biztosítás megkötésekor már fennálló, olyan súlyos betegségekre vonatkozik, mint például a cukorbaj vagy a rákbetegség. Az Obamacare szerint a biztosítók ilyen esetben sem utasíthatták el a jelentkezőt, kötelezően meg kellett kötni vele a biztosítást. Donald Trumpnak, sok egyeztetés és győzködés után, sikerült megőriznie az Obamacare e vívmányát.



A csütörtök délutáni voksolás után Paul Ryan házelnök azt hangsúlyozta: "sokan vagyunk, akik hét évig vártunk, hogy leadhassuk ezt a voksot". Nancy Pelosi, a demokraták képviselőcsoportjának vezetője - fordított Robin Hoodnak minősítve Trump elnököt -, szomorú napnak nevezte a csütörtökit, s arra figyelmeztetett, hogy sok amerikai ezután majd elveszíti az egészségbiztosítását.



A republikánusok reformja azonban csak azokat az amerikaiakat érintené, akik úgynevezett egyéni biztosítást kötnek. Ők vannak kisebbségben. A lakosság többségének egészségbiztosítását ugyanis a munkaadója támogatja.



A voksolás után - amelyet Trump elnök a Fehér Házból figyelt munkatársai társaságában - a vezető republikánus politikusok a Fehér Házba mentek, ahol az elnökkel közös sajtótájékoztatót tartottak. Trump elnök megköszönte a képviselők munkáját, s mindjárt leszögezte, hogy a republikánusok következő nagy győzelme az adóreform elfogadásával várható. A sajtóértekezleten csaknem valamennyi republikánus köszönetet mondott Trump elnöknek a vezetői kvalitásokért.