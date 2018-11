Az amerikai elnök természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát

Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát Donald Trump amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown kormányzó kérésére.



Az elnöki döntés azt jelenti, hogy a tűzvészek áldozatai külön szövetségi pénzügyi segítséget igényelhetnek lakásépítéshez, munkanélküli támogatáshoz, vagy jogi tanácsadáshoz.



Trump hétfőn éjjel Twitter-bejegyzésben közölte, hogy gyors választ akart adni a kormányzó kérésére, annak érdekében, hogy - ahogyan fogalmazott - "legalább némileg megkönnyítse a hihetetlen szenvedést".



Hétfőn éjjel a tűzvész halálos áldozatainak száma 42-re emelkedett. A Kalifornia történetének eddigi legpusztítóbb tűzvésze egyelőre nem enyhül. S bár még pillanatnyilag az anyagi károk számbavételéről sem lehet szó, a The Washington Post helyszínen lévő tudósítója arról számolt be: a hatóságok és az egykori lakók is azt fontolgatják, hogy Paradise városkát nem építik újjá. Az újjáépítés ugyanis rendkívül költséges lenne és hosszú ideig tartana.



A kaliforniai fővárostól, Sacramentótól északra, a hegyek ölésében fekvő Paradise teljesen leégett, talán ha hat épület romjai maradtak meg. A 27 ezer lelket számláló, többnyire idősek lakta településen több mint húsz ember égett halálra - az otthonában, autóban, vagy menekülve -, az életben maradottak pedig menedékhelyeken, szállodákban, távolabb élő ismerősöknél leltek átmeneti menedékre.



A városban különös módon egyetlen tábla maradt meg, ha nem is épségben: a város bejáratánál lévő "Isten hozott Paradise-ban" felirat.



Mike Conaty, a kaliforniai tűzoltók egyik vezetője a The Washington Post munkatársának azt mondta: nyitott kérdés, hogy mi lesz Paradise sorsa, jövője.



Butte megye - ahol Paradise is volt - katasztrófa-elhárítási hivatala figyelmeztetést adott ki: a tűz a környező kanyonokat "birtokba vette".



A Kalifornia északi és déli részén egyaránt pusztító lángokat szítják az óránkénti 50-65 kilométeres sebességű, a kontinens belseje felől érkező széllökések. Táplálja a lángokat a szárazság is. Hétfőn este több mint 4500 tűzoltó volt talpon, és érkezett segítség a környező tagállamokból is. A tűzoltók és a mentők munkáját antropológusok is segítik, az áldozatok egy része ugyanis a felismerhetetlenségig összeégett, és azonosításukhoz DNS-vizsgálatra van szükség.