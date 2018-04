Az amerikai alkotmánybíróság törölte az illegális bevándorlók kitoloncolására vonatkozó egyik törvényi cikkelyt

Az alkotmánybíróság a szövetségi törvénynek azt a cikkelyét törölte, amely azoknak az illegális migránsoknak a kötelező kitoloncolását rendelte el, akiket valamilyen "erőszakos bűncselekmény" miatt elítéltek. A bírói testület indoklása szerint a törvénynek ez a megfogalmazása homályossága miatt alkotmányellenes.



A döntés alapjául szolgáló konkrét ügy nem újkeletű, a bíróság már korábban foglakozott vele, de mivel Antonin Scalia bíró elhunyt, a testület sokáig nem volt teljes létszámú, vagyis nem hozhatott döntést. Ezért amikor a már elnökké választott Donald Trump Neil Gorsuch személyében új alkotmánybírót jelölt, Gorsuch kinevezése utána a dossziét újranyitották.



A konzervatív Gorsuch, akinek voksa döntő volt, a liberális főbírákkal együtt szavazott. Elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy álláspontja várható is volt: lényegében a szintén konzervatív Scalia hagyományait folytatta, amikor alkotmányjogilag nem egyértelműen megfogalmazott szöveget bírált.



A konkrét ügy szereplője: James Garcia Dimaya fülöp-szigeteki állampolgár, akit 1992-ben, 13 éves korában jogszerű állandó lakosként ismertek el az Egyesült Államokban. 2007-ben és 2009-ben lakásbetöréssel vádolták meg Kaliforniában, s ő el is ismerte a vádakat. 2010-ben egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó bíró úgy döntött: két bírósági vádemelés után Dimaya kitoloncolható az országból. A férfi ügyvédjei fellebbeztek a kitoloncolás ellen, azzal érvelve, hogy a kitoloncolásról szóló cikkely alkotmányjogilag nem egyértelmű, és különben is, védencük soha nem kapott bírósági értesítést arról, hogy bűncselekménye kitoloncoláshoz vezethet. Az egyik szövetségi kerületi bíróság az elítélt javára döntött, s ezt követően került sor arra, hogy - Jeff Sessions igazságügyi miniszter kérésére - a legfelsőbb bíróság is megtárgyalja az ügyet.



Az alkotmánybíróság döntése azonban elemzők szerint nem azt jelenti, hogy a Trump-kormányzatnak be kell fejeznie az illegálisan az Egyesült Államokba érkezettek letartóztatását és kitoloncolását, hanem arra jelzés, hogy szigorúan tiszteletben kell tartania az eljárást és a törvényi érvelést.