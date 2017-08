Az Aldi péntektől ismét árul friss tojást Németországban

Pénteken visszakerül az üzletek polcaira a friss tojás - jelentette be a német Aldi áruházlánc.



Az Aldi a múlt héten "merő óvatosságból" távolította el teljes németországi üzlethálózatában a polcokról a tojást a Hollandiában kirobbant szennyezési botrány miatt.



Hollandiában Fipronil rovarirtó szer került a tojástelepeken használt fertőtlenítő szerbe, ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná tette a termelt tojásokat.



A Hollandiából importált és rovarirtószerrel szennyezett tojások száma valószínűleg eléri a 10,7 milliót Németországban - számolt be pénteken a Rheinische Post lap a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatását idézve.

Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy kiskereskedelmi forgalomba mennyi került már a szennyezett tojásokból - teszi hozzá a lap.



Péntekig tizenkét európai ország jelezte, hogy Fipronil rovarirtószerrel szennyezett tojást találtak a forgalomban: Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Németország, Franciaország, Svájc, Svédország, Nagy-Britannia, Luxemburg, Románia és Szlovákia.



A Fipronil rovarirtószert az állatgyógyászatban használják emberi fogyasztásra nem használt állatoknál (kutyák, macskák) vérszívó paraziták irtására. A szert egyelőre nem tudni milyen okból keverték be a hollandiai tojástelepeken használt fertőtlenítő szerbe.