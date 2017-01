Az Air France nem engedett fel Amerikába tartó gépeire több muszlim országból származó utast

Az Air France-t szombaton értesítette a rendeletről az amerikai kormány, és a légitársaságnak nem volt más választása közleménye szerint.



Huszonegy utast szállítottak vissza kiindulási országába, vagy gondoskodtak róla más módon, hogy ne tudjon az Egyesült Államokba utazni - közölte egy szóvivő, de semmilyen részletet nem árult el velük kapcsolatban.



Más légitársaságok is hasonlóan cselekedtek az AP hírügynökség szerint.



Donald Trump rendelete miatt mintegy száz szomáliai menekült rekedt Kenyában hétfőn. A menekültek hosszú éveket töltöttek a világ egyik legnagyobb menekülttáborában, az északkelet-kenyai Dabaabban, amikor végre felkészülhettek arra, hogy az Egyesült Államokba utazhatnak. Az utolsó pillanatban azonban meghiúsult távozásuk.



Az 57 országot tömörítő Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) mély aggodalmának adott hangot Trump rendelete miatt, amely szerinte árt a szélsőségesség elleni közös küzdelemnek. "Az OIC felszólítja az amerikai kormányt, hogy fontolja meg újra ezt a döntését, és tartsa magát morális kötelességéhez, miszerint irányt és reményt kell mutatnia a mostani, oly nagy bizonytalansággal és békétlenséggel küzdő világban" - olvasható a szervezet közleményében.



Trump elnök péntek este írta alá - egy másik rendelettel együtt - azt a dekrétumot, amely az Egyesült Államokba történő beutazások szigorításáról rendelkezik. Az elnöki rendelet értelmében hét, muzulmán többségű országból - Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből, amelyek valamennyien OIC-tagok - azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztik a beutazást, Szíriából meghatározatlan ideig nem fogadnak menekülteket, 120 napra pedig felfüggesztik az amerikai menekültprogramot. A 120 nap eltelte után elsőbbséget élvez majd a vallásuk miatt üldözött kisebbségek, elsősorban a közel-keleti keresztények befogadása.



Az iraki parlament hétfőn úgy döntött, felkéri az arab ország kormányát, hogy "torolja meg" az Irakot is érintő amerikai bevándorlásellenes rendeletet - közölte egy parlamenti tisztségviselő.



Bár egyes amerikai - főleg technológiai - cégek vezetői változó mértékben ugyan, de elítélték Donald Trump rendeletét, más iparágak képviselő hallgatnak, vagy sablonos közleményben hangsúlyozzák a sokszínűség fontosságát.



A Starbucks kávézófranchise munkát ajánl menekülteknek, az AirBnB szállásközvetítő ingyen szállást kínál azoknak, akiket útközben ért a kitiltó elnöki rendelet. A Starbucks a következő öt évben 10 ezer olyan embert akar alkalmazni, akik háború, üldöztetés és diszkrimináció elől menekülnek, elsősorban olyanokat, akik korábban például tolmácsként segítették az amerikai katonák munkáját. Az Apple, a Google és a Facebook vezetője közleményben vagy nyílt levélben foglalt állást Trump intézkedéseivel szemben.



Nem kommentálta viszont az elnök intézkedéseit a Boeing, a Ford és a General Motors. A repülő- és autógyártók korábban konfliktusba kerültek Trumppal, és sokat veszíthetnek azon, hogy milyen kereskedelmi, adózási és jogszabályi döntéseket hoz az új washingtoni kormányzat.



A Wall Street ezzel szemben abban bízik, hogy ígéreteihez híven Trump kormánya lebontja azokat a korlátozásokat, melyek a 2008-2009-ben kirobbant pénzügyi válság idején születtek, s ezért "semmi olyat nem akarnak csinálni, amely felbosszantaná az új császárt" - fogalmazott egy elemző. A Wall Streetről egyébként több nagybefektető és alapkezelő vezetője bekerült a kormányba, így a bankszektornak közvetlen kapcsolata van a kormánnyal, nem is kell nyilvánosan tiltakozniuk.



A római repülőtéren hétfőn olasz kormányzati és egyházi tisztségviselők üdvözöltek 41 szíriai menekültet, mondván hogy szolidaritásukról szeretnék biztosítani a menedékkérőket olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok nem engedi be területére a menekülteket és falakat épít, hogy távol tartsa őket.