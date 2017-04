Az abortusz betiltásáért tüntetettek Prágában

A terhességmegszakítás betiltásáért tüntettek szombat délután Prágában.



A Nemzeti menet az életért és a családért elnevezésű akcióba a rendezők szerint mintegy ötezer ember kapcsolódott be.



Az immár 17. alkalommal megrendezett felvonulás élén Dominik Duka prágai érsek, a cseh katolikus egyház feje menetelt, aki az akció kezdetén a résztvevők számára misét celebrált a Szent Vitus-székesegyházban.



"Bár a család minden nemzet számára az alapvető társadalmi egységet jelenti, Csehországban sem az állam, sem a társadalom nem becsüli megfelelő módon" - nyilatkozta Zdenka Rybová, a Mozgalom az Életért alelnöke, a menet egyik főszervezője.



A Prága központján átvonuló menetben számos fehér keresztet, embriót ábrázoló fehér zászlót, cseh nemzeti zászlót, illetve a családot, az életet támogató transzparenst lehetett látni.



A menetet több helyen ellentüntetők kisebb-nagyobb csoportjai várták, de a szópárbajokon kívül a rendőrség megakadályozta a két tábor összecsapását.



Csehországban a művi vetélést 1957 óta engedélyezi a törvény, amelyet a katolikus egyház és a hozzá közeli körök túlságosan is liberálisnak tartanak, s szeretnék eltörölni, vagy legalább szigorítani. A szocialista rendszer idején, 1989 végéig a terhességmegszakítást egy bizottságnak is jóvá kellett hagynia, azóta azonban a nők teljesen önállóan dönthetnek a beavatkozásról.