Autópályát és repülőteret nevez át Macedónia a macedón-görög névvita elsimítása érdekében

A macedón-görög névvita elsimítása érdekében Macedónia átnevezi a szkopjei Nagy Sándor repülőteret, és más hasonló engedményekre is hajlandó - erről egyeztetett Zoran Zaev macedón és Alekszisz Ciprasz görög kormányfő Davosban a 48. Világgazdasági Fórum helyszínén - közölte csütörtökön a Vesti.mk macedón hírportál.



Zoran Zaev kijelentette: görög kollégájával azt a célt tűzték ki, hogy igyekeznek mielőbb rendezni a több mint huszonöt éve fennálló vitás kérdéseket a két ország között. Ennek keretében a macedón-szerb határt a macedón-görög határral összekötő autópályát is átnevezik. Ez utóbbi esetében az eddigi Nagy Sándor elnevezést Barátságra cserélik. A repülőtér új nevéről egyelőre nincs hír.



A macedón miniszterelnök szerint amint rendeződik a névvita, megnyílik az út Szkopje euroatlanti integrációja előtt. Emlékeztetett arra is, hogy egyelőre nincs megállapodás Macedónia új nevéről. Öt elképzelés létezik, és amikor megszületik egy olyan javaslat, amely a görög és a macedón félnek is megfelel, Macedónia népszavazást rendez, hogy kiderüljön, mekkora a támogatottsága a döntésnek. Az új névadáskor mindkét nép "nemzeti méltóságát" figyelembe kell venni - tette hozzá Zoran Zaev.



Macedónia 1991-ben vált függetlenné Jugoszláviától, de Görögország már akkor kifogásolta, hogy a Macedón Köztársaság nevet akarja viselni. Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy gondolták, hogy a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő, és ezt megelőzendő tiltakoztak a névválasztás ellen.



Az ország így a nemzetközi dokumentumokban a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viseli, az alkotmányában meghatározott nevében azonban nem szerepel a Jugoszláviára való utalás. A névvita miatt Macedónia európai uniós és NATO-integrációja is késlekedik. Görögország ugyanis addig nem hajlandó zöld jelzést adni északi szomszédjának, amíg le nem mond a Macedónia névről. Macedónia 2005 óta uniós tagjelölt, a NATO pedig 2008-ban hívta volna meg tagjai közé.



A tavaly május óta kormányzó, Zoran Zaev vezette balközép kormány az év végén kezdett tárgyalásokba a görög féllel a vitás kérdésről, és a felek reményüket fejezték ki, hogy a névvitát még 2018-ban sikerül rendezniük.