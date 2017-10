Autójában robbantották fel Málta legnépszerűbb oknyomozó újságíróját

Kép forrása: timesofmalta.com

Az 53 éves Daphne Caruana Galiziát az autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg - közölte a máltai kormányfő, elsimerve, hogy az újságíró - egyben népszerű internetes blogger - több alkalommal bírálta őt.

"Ez egy alattomos támadás volt egyik állampolgárunk és a szólásszabadság ellen" - írta Twitter-üzenetében a miniszterelnök. Egyben utasította a biztonsági erőket a merénylet elkövetőjének felkutatására és felelősségre vonására.Sajtójelentések szerint az autó azt követően repült a levegőbe, hogy az újságíró beindította a járművet.Az TVM közszolgálati televíziós csatorna szerintGalizia egyik nagy port kavart írásában arról cikkezett, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, s a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el.Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszter és Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke is saját titkos cégekkel rendelkezett Panamában.Az újságíró cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előrehozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.