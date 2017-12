Autó hajtott egy New York-i bár előtti dulakodásba: 1 ember meghalt, többen megsérültek

Egy ember meghalt és öten megsérültek vasárnap reggel egy New York-i bár előtt kitört dulakodás résztvevői közül, mert egy autó sofőrje szándékosan közéjük hajtott - közölte a rendőrség.



Az incidens az amerikai nagyváros Queens negyedének egyik vízipipa bárja előtt történt. Az elkövető fehér színű Hyundai Sonata típusú autójával elhajtott a helyszínről, és továbbra is szökésben van.



A sérültek egyike kritikus állapotban van, a többiek állapota stabil - mondta el Lee Jones, a New York-i rendőrség szóvivője. Hozzátette: a szórakozóhely előtti dulakodásban két embert megkéseltek, az ő állapotuk stabil.