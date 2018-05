Ausztriában kevesebb juttatást kapna, aki nem beszél jól németül, vagy sok gyereke van

Az osztrák kormány új terveket jelentett be hétfőn, amelyek szerint csökkenti a szociális alapjuttatásokat azon külföldiek - köztük menekültek - számára, akik nem tudnak jól németül, és a nagycsaládosok alapjuttatásait is megnyirbálja.



A kormánykoalíció által kidolgozott kezdeményezés szerint a havonta járó összeg továbbra is 863 euró (275 ezer forint) lesz, de körülbelül háromszáz euróval kevesebbet kapnak majd azok, akik nem teljesítenek bizonyos előfeltételeket, mindenekelőtt nem tudnak középfokon németül, vagy haladó szinten nem beszélnek angolul.



Ausztria tartományai jelenleg saját hatáskörükben szabályozzák a családokra vonatkozóan járó juttatásokat, van ahol gyerekenként ugyanakkora pótlék jár, máshol pedig a negyedik gyermektől csökken az összeg. A jövőben azonban már a második gyerek után csökkenni fog a juttatás, a harmadik után pedig jelentős mértékben. Hírügynökségek szerint az új szabályozás leginkább a migránscsaládokat sújtja majd, ahol általában több gyermek születik, mint egy átlagos osztrák családban. A gyereküket egyedül nevelő szülők az új szabályok szerint jobban járnak majd.



Sebestian Kurz kancellár szerint az intézkedés célja a munkavállalásra való ösztönzés, másrészt pedig azt akarják elérni, hogy a bevándorlás ne terhelje túl az osztrák jóléti rendszert. Kurz szerint 2012 óta hatvan százalékkal nőttek az úgynevezett "minimális védelem" keretében kifizetett alapjuttatások. A kancellár félelmetesnek nevezte azt, hogy az erre jogosultak nagy része Bécsben él, és körülbelül a fele külföldi. Amikor arról kérdezték Kurzot, hogy az új szabályok kiállják-e az törvényesség próbáját, azt felelte, hogy erről máshol hoznak döntést. "Nem vagyunk alkotmánybíróság" - válaszolta.



Jótékonysági szervezetek kifogásolják, hogy a Kurz-kormány hátrányosan különbözteti meg a külföldieket és a nagycsaládosokat, és kijátssza egymás ellen az embereket. Hírügynökségek szerint felvetődik a kérdés, hogy az új kormány elképzeléseit meghiúsítja-e az alkotmánybíróság, amely korábban lényegében úgy foglalt állást, hogy a menekültekről jobban kell gondoskodni, mint más külföldiekről, mivel ők azért vannak Ausztriában, mert nem tudnak hazatérni.



Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár az "exponenciálisan növekvő" költségekkel indokolta a csökkentés tervét.



A szóban forgó intézkedéseket magában foglaló törvénytervezetet a kormány tervei szerint már júniusban a parlament elé terjeszti.