Ausztria megerősíti keleti és déli határain az ellenőrzést

Az osztrák belügyminiszter elrendelte szerdán az osztrák határellenőrzés megerősítését a keleti és a déli határszakaszon az illegális bevándorlók növekvő száma miatt.



Wolfgang Sobotka közlése szerint a magyar, a szlovén, az olasz és a szlovák határszakaszok mentén erősítik meg az ellenőrzést. Az intézkedések részeként fokozzák a hadsereg bevetését is az ellenőrzési pontok munkájának támogatásában.



A miniszter közleményében azzal indokolta a lépést, hogy a szóban forgó határszakaszokon a szokásosnál több illegális határátlépőt fogtak el az utóbbi napokban. Elmondása szerint már olyan határátkelőkön is tartóztattak fel illegális bevándorlókat, amelyeket korábban ilyen célra nem használtak.



A fokozott határellenőrzést a magyar és a szlovák határátkelőkön vezetik be, illetve kiegészítő intézkedésként a magyar, a szlovák, a szlovén és az olasz határ menti régiókban gyakoribbá válnak majd a forgalomelterelések és a járművek ellenőrzése az embercsempészek feltartóztatása érdekében. Ezenkívül megerősítik az Ausztrián keresztül Németország és Olaszország között közlekedő tehervonatok ellenőrzését is.



Az intézkedéseket határozatlan időre vezetik be azzal a céllal, hogy tartósan csökkenteni tudják az országba irányuló illegális bevándorlást - közölte Sobotka.