Ausztria kilép a Közép-Európai Kezdeményezésből

Ausztria kilép a trieszti székhelyű Közép-Európai Kezdeményezésből (KEK) - írta a Der Standard című osztrák napilap. Az újság keddi számában megjelenő, de előzetesen ismertté vált értesülését hétfőn az APA osztrák hírügynökségnek Karin Kneissl külügyminiszter szóvivője is megerősítette.



A jelenleg 18 tagállammal rendelkező regionális együttműködési tömörülés olasz kezdeményezésre 1989. november 11-én Budapesten Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország, Olaszország részvételével jött létre. A KEK fő céljának a regionális együttműködés és az európai integráció elősegítését, valamint az EU-n kívüli tagállamok uniós csatlakozási folyamatának támogatását tekinti.



Ausztria eddig vezető szerepet töltött be a KEK-ben. A tömörülés utolsó osztrák főtitkára Margot Klestil-Löffler volt.



A külügyi tárca szóvivőjének az APA által idézett közlése szerint Ausztria részvétele a KEK-ben többé "nem célravezető". A szervezet jelenlegi formájában elavult, és nem felel meg a jelenlegi európai kihívásoknak - hangzott a külügyminisztériumi állásfoglalás, amely szerint előnyösebb Délkelet-Európa az Európai Unió intézményes rendszerébe történő integrációjának "közvetlen" támogatása.



A minisztérium kiemelte: a KEK-ből történő kilépés ezért egy olyan intézkedést jelent, amely az osztrák erőfeszítések optimalizálását és hatékonyságuk erősítését szolgálja.



Erhard Busek, a kormányon lévő osztrák Néppárt egykori vezetője, a KEK egyik társalapítója sajnálatát fejezte ki a döntés miatt. "Sajnálatos, hogy most egy kapcsolattal kevesebb lesz, egy olyan térségben, ahol éppen az ilyen jellegű a kapcsolatokra van szükségünk" - nyilatkozta az egykori alkancellár a Der Standardnak.



Hétfőn a horvátországi Splitben tartották a Közép-Európai Kezdeményezés külügyminiszteri találkozóját, amelyen Ausztria is képviseltette magát, de alacsonyabb szinten.