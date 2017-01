Ausztria is tovább hosszabbítaná az ideiglenes határellenőrzéseket

A berlini karácsonyi vásáron a múlt hónapban kamionnal elkövetett merényletet követően Thomas de Maiziere német belügyminiszter azt mondta, hogy szándéka szerint még hosszú ideig megmarad a német határok ellenőrzése február után is. Az Európai Unió egyelőre február közepéig engedélyezte a tagországok közti határellenőrzések ideiglenes visszaállítását az elvileg belső határok nélkül működő schengeni övezetben.



Sobotka most kijelentette: amíg az unió nincs olyan helyzetben, hogy megvédje külső határait, Ausztria is nemzeti hatáskörben hoz védekező jellegű intézkedéseket. Biztonsági szempontból kiemelten fontos, hogy tudják, ki lép be az országba - hangoztatta, hozzátéve, hogy ezen a területen nem kívánnak kockázatokat vállalni.



A Bild című német napilap csütörtökön Hans Peter Doskozil osztrák védelmi miniszter nyilatkozatát közölte, amelyben a tárcavezető hangoztatta, hogy "véget kell vetni az EU bukott menekültpolitikájának", és meg kell állítani az illegális bevándorlást. A lap szerint Doskozil tervet dolgozott ki az uniós migrációs politika reformjára. Ennek elemei közé tartozna, hogy minden tagállamban szabjanak felső határt a befogadható menekültek számában, egyes unión kívüli országokban EU-segítséggel hozzanak létre menekültközpontokat, azokat a migránsokat pedig, akik nem kapnak menedéket, de nem is térhetnek vissza hazájukba, a menekültközpontoknál kialakítandó "biztonsági övezetben" helyezzék el.