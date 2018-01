Ausztria az Európai Bírósághoz fordul a paksi bővítés miatt - Magyarország kitart a bővítés mellett

Az osztrák környezetvédelmi minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságon a paksi atomerőmű bővítése ellen. Azt kérik, hogy a bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság határozatát, amellyel jóváhagyta a bővítést. Ausztria azt fogja megkérdőjelezni, hogy a közösség érdekeit szolgálja-e a bizottság döntése. Úgy vélik, hogy Magyarország más forrásokból is tudná fedezni energiaszükségletét. Ausztria szerint a közbeszerzési pályázat kiírásának hiánya is gondot jelenthet Paks II. esetében.A Miniszterelnökség közleményében hangsúlyozta: a bírósági eljárás megindítása nincs hatással a brüsszeli jóváhagyásra, az osztrák kereset nem bír halasztó hatállyal, a Paks II. projekt munkálatai zavartalanul folynak tovább.A bizottság 2014 novemberében kezdte vizsgálni a paksi atomerőmű-bővítés állami támogatását, végül tavaly tavasszal jóváhagyta az orosz hitellel megvalósuló projektet. Az osztrák kormány február 25-ig nyújthatja be semmítési kérelmét a bíróságnak.Magyarországgal szemben 2015-ben kezdődött kötelezettségszegési eljárás amiatt, mert közbeszerzés nélkül állapodott meg a kormány a Roszatommal az új paksi blokkok építéséről. Az Európai Bizottság 2016. november 17-én végül megszüntette az eljárást, és tavaly tavasszal az állami támogatást is jóváhagyta.A Miniszterelnökség közleményében felidézi: Ausztria már 2016 februárjában, a formális versenyjogi vizsgálat keretein belül is eljuttatta észrevételeit Brüsszelbe. Ezeket a megjegyzéseket is értelmezve és értékelve jutott arra 2017 tavaszán a Bizottság, hogy a Paks II. projektet jóváhagyja. Vagyis az Ausztria által kifogásolt versenyjogi döntés keretében a brüsszeli testület alaposan értékelte az antinukleáris tagországok, illetve szervezetek észrevételeit, ugyanakkor nem találta azokat szakmailag megalapozottnak.Hozzáteszik: az osztrák fél bejelentése várható volt, hiszen az osztrák állam antinukleáris hozzáállása már a brit Hinkley Point C atomerőművi beruházás esetében is tetten érhető volt, amikor a brit beruházás állami támogatását jóváhagyó döntés tárgyában pert indított az Európai Bizottság ellen. Az eljárásba a magyar kormányzat is beavatkozik az Európai Bizottság és a brit kormány oldalán - közölték.A közlemény kitér arra is, hogy Magyarország és Ausztria között igen intenzív párbeszéd zajlik nukleáris ügyekben: a két ország között 1987 óta van érvényben bilaterális egyezmény, amelyben a gyorsértesítési feladatok mellett rendszeres információt kapnak a Paks II. projekt előrehaladásáról. Magyarország hosszú évek óta lehetővé teszi, hogy Ausztria környezeti mérőállomást működtessen Paks mellett, Gerjenben, folyamatosan nyomon kövesse az adatait - írják.Kiemelik továbbá, hogy az ENSZ Espoo-i Egyezmény titkársága "best practice"-ként, vagyis követendő példának és jó gyakorlatnak minősítette a Paks II. beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárását, ugyanígy jó gyakorlatnak azonosította ezt az ENSZ alatt működő, bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is.

"Az elmúlt hetekben nagyon körültekintően megvizsgáltuk ezt a lehetőséget, és arra a következtetésre jutottunk, hogy rendelkezésünkre állnak a szükséges jogi alapok" - hangsúlyozta az APA osztrák hírügynökségnek a 2017-es választásokon győztes Osztrák Néppárt környezetvédelmi minisztere, Elisabeth Köstinger.



Az atomenergia "nem fenntartható energiaforma, és az éghajlatváltozásra sem válasz" - tette hozzá a tárcavezető, kiemelve, hogy kész küzdeni álláspontjáért.



Jelenleg az Európai Unióban 14 ország használ atomenergiát. A 14 országban 129 nukleáris reaktor működik, átlagéletkoruk 30 év. Tíz tagország tervezi új atomerőmű építését, közülük háromban (Finnország, Franciaország, Szlovákia) építés alatt áll 4 reaktor, ugyancsak három országban (Finnország, Magyarország, Egyesült Királyság) pedig engedélyezési fázisban van új atomerőmű-építés. További öt országban (Bulgária, Csehország, Litvánia, Lengyelország, Románia) áll előkészítés alatt hasonló projekt - írta 2017-es jelentésében az Európai Bizottság.