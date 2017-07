Ausztrália és az USA is bejelentkezett, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössön Nagy-Britanniával

Az ausztrál miniszterelnök szerint hazája kész "minél gyorsabban" szabadkereskedelmi megállapodást kötni Londonnal a brit EU-tagság megszűnése után. Nagy-Britannia hivatalosan még tárgyalásokat sem kezdhet erről Ausztráliával a brit EU-tagság 2019 tavaszára valószínűsíthető megszűnése (Brexit) előtt.



Malcolm Turnbull, akit hétfőn fogadott a Downing Streeten Theresa May brit miniszterelnök, a megbeszélés utáni közös sajtóértekezleten mindazonáltal kijelentette: Ausztrália készen áll a kétoldalú szabadkereskedelmi egyezmény megkötésére, amint a brit kormánynak erre jogi lehetősége adódik.



Az ausztrál kormány arra számít, hogy a Brexit-folyamat befejeződése után sikerül gyorsan tető alá hozni egy ilyen megállapodást - mondta az ausztrál miniszterelnök.



Arra a kérdésre, hogy milyen gyorsan várható a szabadkereskedelmi egyezség kidolgozása Londonnal, Turnbull csak annyit mondott, hogy "amilyen gyorsan csak lehet".



A legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságok, valamint az Európai Unió alkotta G20-csoport hétvégi hamburgi csúcstalálkozóján Donald Trump amerikai elnök is azt mondta, hogy az Egyesült Államok "nagyon-nagyon gyorsan" kétoldalú kereskedelmi megállapodást köt Nagy-Britanniával a brit EU-tagság megszűnése után.



Theresa May az ausztrál kormányfővel tartott hétfői londoni sajtóértekezletén kijelentette: a brit kormány elsődleges fontosságúnak tartja "egy nagyratörő és átfogó" kétoldalú kereskedelmi megállapodás megkötését Ausztráliával.



A brit-ausztrál kereskedelmi forgalom értéke tavaly nem egészen 14 milliárd font (4900 milliárd forint) volt, Nagy-Britannia és az Európai Unió kereskedelme ugyanakkor elérte az 520 milliárd fontot (182 ezer milliárd forint).



A jelenlegi hivatalos brit álláspont szerint az Egyesült Királyság a brit EU-tagság megszűnése után nem tartaná fenn tagságát az EU egységes belső piacán és a vámunióban sem, mivel ehhez olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha ki sem lépett volna az EU-ból.

E feltételek közé tartozna mindenekelőtt az unión belüli szabad munkaerőmozgás elvének további érvényesítése brit részről, amit a brit kormány elvet.



A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról, vagyis a kilépési folyamat hivatalos elindításáról Brüsszelnek március végén küldött értesítésben azonban kiemelt helyen szerepelt, hogy London "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak a brit EU-tagság megszűnése után.