Ausztrál borászat vezeti a borok világranglistáját

Egy ausztrál borászat borai nyerték el a legtöbb díjat a világ borversenyein az elmúlt évben a borok 2017-es világranglistája (World Rankings of Wines report for 2017) szerint.A borszakírók és újságírók világtársasága (WAWWJ) által készített ranglistán a 2016 februárja és 2017 januárja között megrendezett nemzetközi borversenyeken 50 ezer borászat mintegy 700 ezer értékelt borának eredményei alapján összeállított százas ranglista első helyezettje a borászatok között az ausztrál Wakefield Taylors Family Wines lett, amelynek 12 bora került be a legjobb száz közé. A legjobb bor, a 2014-es évjáratú Taylors Jaraman Shiraz lett.Leonardo Castellani, a több mint 80 ország 13 ezer 500 borszakíróját, bloggerét és borbíróját tömörítő WAWWJ elnöke hangoztatta, hogy a 2017-es listán jelentős az ausztrál jelenlét. "A 100 legjobb bor között 21 ausztrál volt, és Ausztrália a legtöbb díjat elnyert országok rangsorában az 5. helyen végzett" - mondta.Az utóbbi rangsort Franciaország vezeti, őt követi az Egyesült Államok, Spanyolország, Olaszország és Ausztrália. Az első tíz helyezett között van továbbá Portugália, Chile, Argentína, a Dél-Afrikai Köztársaság és Új-Zéland.A tíz legtöbb díjat nyert bor között 3 spanyol, 2-2 ausztrál és portugál, és egy-egy francia, argentin és chilei bor van.A ranglista készítői kiemelték, hogy nagyot javultak a kínai borászok eredményei, a 2016-os lista 29. helyéről Kína idén a 16-ra ugrott.