Asia Argento elismerte: volt szexuális kapcsolata az őt zsaroló fiatal színésszel

Elismerte Asia Argento olasz színésznő és rendező, hogy valóban volt szexuális kapcsolata azzal a fiatal amerikai színésszel, akinek a The New York Times című lap értesülése szerint nagy összeget fizetett egy peren kívüli egyezség keretében.



A 42 éves színésznő, a szexuális zaklatások ellen küzdő MeToo-kampány egyik legismertebb arca mindeddig tagadta, hogy öt éve egy kaliforniai szállodában szexuális kapcsolatot létesített volna az akkor 17 éves Jimmy Bennett-tel.



A La 7 olasz tévén vasárnap este sugárzott interjúban Asia Argento elismerte: találkozott szállodai szobájában Bennett-tel, hogy felkészítse őt egy meghallgatásra, közben azonban a fiatal színész "rávetette magát". Elmondása szerint Bennett ezután még hónapokig "kínozta" őt szexuális tartalmú videókkal, a férfi a megszállottja lett. Állítása szerint nem tudta, hogy Bennett még fiatalkorú, sem azt, hogy Kaliforniában 18 év a beleegyezési korhatár.



A ma 22 éves Bennett 2004-ben gyermekszínészként ismerte meg Argentót, játszott A szív csalfa vágyai című filmben, amelyben Argento az anyját alakította és a filmet is ő rendezte.



Bennett az újságcikk szerint korábban jogi lépéseket tett, hogy beperelje Argentót, aki mindeddig azt állította, hogy csupán barátság kötötte a fiatal színészhez.



A The New York Times azt írta, hogy Argento idén 380 ezer dollárt (108 millió forintot) fizetett ki Bennettnek. Argento korábbi közleménye szerint ugyanakkor ezt az összeget néhai barátja, a tévés sztárséf Anthony Bourdain fizette ki a fiatal színésznek. Mint fogalmazott: Bourdain nagyon vigyázott a hírnevére és vállalta, hogy anyagilag segíti Bennettet azzal a feltétellel, hogy többé nem avatkozik bele az életükbe. A színésznő most azt mondta, hogy Bourdain júniusi halála után leállt a kifizetéssel, amely részletekben történt, mert nem értett egyet azzal.



A botrány miatt Argento elveszített több felkérést és meghívást, kirúgták például az X-Faktor televíziós tehetségkutató olasz változatának zsűrijéből.