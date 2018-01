Arcátlanul magas összeget számláztak ki japán turistáknak egy velencei étteremben

Több mint 1100 eurót, vagyis csaknem 340 ezer forintot számoltak fel négy steakért, egy tál sült halért, vízért és a szervízdíjért néhány japán turistának egy velencei étteremben, aminek híre még a város polgármesteréhez is eljutott, aki megesküdött rá, hogy kivizsgálja a "szégyenletes" esetet.



A Bolognában tanuló négy japán fiatalember egy Szent Márk-térhez közeli étteremben kapta ki a számlát, majd Bolognába visszatérve jelentette az esetet a rendőrségnek - írta a BBC News.



Luigi Brugnaro velencei polgármester az esetről értesülve megígérte, hogy utánajár az igazságnak. "Alaposan ki fogjuk vizsgálni az esetet, és ellenőrizni fogjuk, hogy jogos volt-e a panasz" - írta Brugnaro a Twitteren, hozzátéve, hogy ha a szégyenletes incidens igaznak bizonyul, akkor mindent meg fognak tenni azért, hogy a felelősöket megbüntessék. "Mindig az igazság oldalán állunk" - szögezte le a polgármester.



Az olasz sajtó nem nevezte meg az éttermet, csupán annyit árult el, hogy egy kínai nő tulajdonában van és egy egyiptomi származású személy vezeti.



Marco Gasparinetti, a velencei polgárok által létrehozott Gruppo 25 Aprile civilszervezet szóvivője szerint a városnak azon a részén az éttermek mindössze 1,1 százaléka van helyi lakosok tulajdonában, míg a történelmi városrész területének egészén ez az arány 50 százalék.



A csoport a héten jó tanácsokkal fogja ellátni a turistákat a Facebookon, hogy megóvja őket a hasonló incidensektől. Gasparinetti szerint Velencében gyakran előfordul, hogy az éttermek felárat számolnak fel a turistáknak. "Megvédjük a helyieket, mert bárki is teszi kockára Velence jó hírnevét, azzal az összes velenceinek kárt okoz" - írta a szervezet egy Twitter-bejegyzésében.



Az olasz média szerint a négy japán férfival három nő is volt, akik azonban egy másik éttermet választottak, ahol 350 eurót fizettek három tál tengeri gyümölcsös tésztáért.