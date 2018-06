Áradnak a folyók Romániában, több száz embert kellett kilakoltatni

Árvíz pusztít Romániában, ahol az ország középső és keleti részén 48 órája szinte megszakítás nélkül esik az eső: a térségben lakóházakat és utakat öntött el a hegy- és dombvidéken lezúduló ár, több mint kétszáz embert kilakoltattak szombaton. A Keleti- és Déli-Kárpátokban eredő valamennyi folyóra árvízvédelmi riasztást adott ki a vízügyi szolgálat.



A legsúlyosabb helyzet a Kárpát-kanyar külső ívén fekvő moldvai megyékben és a Székelyföldön alakult ki. Háromszéken, a Feketeügy mellékfolyójának, a Tatrangnak a torkolatvidékére vörös (harmadfokú) árvízriasztást adtak ki és elrendelték százharminc ember kilakoltatását Bélmezőről (Lunca Marcus) és Kökösbácstelekről (Bacel). Bodzaforduló térségében öt település villanyáram nélkül maradt, miután az árvíz miatt elővigyázatosságból meg kellet szakítani az energiaszolgáltatást. Vörös riasztást adtak ki a csángó vidéket átszelő Tatros folyó Hargita és Bákó megyei szakaszaira is.



A katasztrófavédelem a Neamt megyei Farcasa településen is megkezdte az árvíz által fenyegetett térségben lakó 135 ember kimenekítését, de azok többsége megtagadta az evakuálást, miután elállt az eső. A burkolatot ellepő víz miatt egyes szakaszokon járhatatlanná vált öt főút. A Székelyföldön szünetel a közlekedés a Borszéket a moldvai Karácsonkővel (Piatra Neamt) összekötő a DN 15-ös főúton, illetve a Csíkkozmást (a Nyergestetőn keresztül) Kézdivásárhellyel összekötő DN 11B főúton Kászonújfalu térségében, ahol félméteres víz áll az úton. Az áradás miatt akadozik a közlekedés a Hargita megyében a DJ 124-es megyei úton is Csíkszentmihály térségében.



Carmen Dan belügyminiszter az árvízvédelmi operatív törzs szombati ülésén beszámolt arról, hogy országszerte több mint 15 ezer ember és a minisztérium több mint 7300 járműve és munkagépe vesz részt a védekezésben. A meteorológiai intézet további zivatarokra figyelmeztet, a Keleti és a Déli Kárpátok térségének magasabban fekvő területein a havazás sem kizárt. Szombat estig narancssárga (másodfokú) riasztás van érvényben a hegyvidéken és Moldva északi (bukovinai) megyéiben, ahol a csapadék mennyisége helyenként várhatóan meghaladhatja a 40 litert (40 millimétert) négyzetméterenként.