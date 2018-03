Áprilisban pótolják be az olimpia miatt elmaradt amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat

Április elsején kezdődnek az amerikai és a dél-koreai hadsereg szokásos évi nagyszabású hadgyakorlatai, amelyeket a phjongcshangi téli olimpia miatt halasztottak el - jelentette be kedden az amerikai és a dél-koreai védelmi minisztérium.



A Key Resolve és a Foal Eagle fedőnevű hadgyakorlat megtartásáról James Mattis amerikai és Szong Jong Mo dél-koreai védelmi miniszter hozott döntést - közölték. A szűkszavú közleményből nem derül ki, hogy a hadgyakorlatok meddig tartanak és mekkora katonai kontingenst, milyen haditechnikát vonultatnak fel rajtuk.



A hadgyakorlatok menetrendjéről és helyéről már értesítették Észak-Koreát, tudomására hozva, hogy nem jelentenek biztonsági veszélyt számára, és lényegében védelmi jellegűek.



Washington és Szöul januárban döntött arról, hogy a téli olimpia miatt elhalasztják az általában február végén, március elején kezdődő hadgyakorlatokat. A phjongcshangi téli olimpia utáni paralimpia vasárnap ért véget.



Phenjan a korábbi években határozottan ellenezte a hadgyakorlatok megtartását, álláspontja szerint a manőverek ellene irányulnak. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ugyanakkor március elején közölte a Phenjanba látogató dél-korai küldöttséggel, hogy megérti Szöul álláspontját, amely szerint lehetetlen leállítani vagy még távolibb időpontra tolni az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat. Elemzők szerint a szárazföldi hadgyakorlatok várhatóan április végéig befejeződnek, mert akkor találkozik Mun Dzse In dél-koreai államfő Kim Dzsong Unnal.



Az év eleje óta az enyhülés jelei mutatkoznak a Koreai-félszigeten. Részben a téli olimpia által nyújtott alkalmat kihasználva Phenjan számos békülékeny gesztust tett, amelyeket Dél-Korea kedvezően fogadott. A szöuli elnöki hivatal bejelentette, hogy Mun és Kim április végén találkoznak az 1953-as fegyverszünetben kijelölt demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban.



Több mint egy évtizede nem tartottak legfelsőbb szintű tanácskozást Dél-Korea és Észak-Korea között. A phenjani vezetővel Donald Trump amerikai elnök is tárgyalni készül, találkozójukra várhatóan május végéig sor kerül.