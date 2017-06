Anyja oszló holtteste mellett halt éhen a négyéves kisfiú

Egy néma és autista kisfiú, Chadrack Mbala Mulo két hétig nem mozdult anyja holtteste mellől londoni lakásukban, míg éhen nem halt - írja a borsonline.hu A négyéves fiú képtelen volt segítségért telefonálni, amikor anyukája, Esther egy epilepsziás rohamban meghalt.Az anya teste már rohadni kezdett, amit a szomszédok is éreztek a nyitott ablakok miatt, de azt hitték, csak a büdös kongói konyha okozza a bűzt. Egyikőjük úgy nyilatkozott: „sokáig kísérteni fog, hogy segíthettem volna, de nem tudtam róla".Egy másik szomszéd az eset kiderülése óta azt kérdezgeti magától, hogy hallott-e bármit a falon túlról, de úgy gondolja nem. Chadrack sosem pisszent meg, és mindig az anya mögé bújt.A halottkém beszámolója szerint „Chadracknak tanulási nehézségei voltak, és amikor anyja váratlanul meghalt 2016 október 1-én vagy 2-án, nem tudta, hogy kérjen segítséget, vagy hogy táplálkozzon önmagától.A kisfiú iskolája megpróbálta többször is felhívni, iletve kétszer is felkeresték a lakást, de sosem érkezett bentről válasz.„Pár nappal a halála után találtak rá, kezeivel átkarolta édesanyja testét, amely ekkor már nagyon oszlásnak indult.