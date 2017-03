Annyi civil halt meg Moszulban, hogy felfüggesztették az offenzívát

A műveleteket azt követően állították le, hogy az ENSZ aggodalmának adott hangot, amiért március 17-én több tucat civil lakos vesztette életét vagy sebesült meg az Iszlám Állam dzsihadista szervezet állásai ellen a moszuli al-Dzsadída negyedben az iraki hadsereg vagy az Egyesült Államok vezette koalíció által végrehajtott légicsapásban.



Az amerikai hadsereg közölte, hogy a szóban forgó helyszínen és időpontban a légicsapást az iraki biztonsági erők kérésére hajtotta végre a koalíció. A civil áldozatokra vonatkozó állításokat komolyan veszik, és az ügyet kivizsgálják - közölték. Az iraki védelmi minisztérium is vizsgálatot rendelt el.



Iraki védelmi tisztségviselők és helyiek elmondása szerint március 17-én hatalmas robbanás történt Nyugat-Moszulban közvetlenül az Iszlám Állam elleni légicsapások után. Több ház összedőlt, és a romok sok embert temettek maguk alá. Többen azt állították, hogy a légicsapások során találat érhette az Iszlám Állam egyik teherautóját, amely robbanószerekkel volt megpakolva, és ennek következtében dőlhetett össze annyi épület a sűrűn lakott városnegyedben.



Az incidens civil halálos áldozatainak száma bizonytalan: mentőalakulatok szerint nagyjából 40 körülire tehető, más források viszont száznál is több halottról számoltak be. Az iraki rendőrség szóvivője azt mondta szombaton: az eset miatt felülvizsgálják a támadási taktikát, és új terveket dolgoznak ki.



Az as-Saba állami napilapban megjelent katonai közlemény szerint a nyugat-moszuli műveleteket ezentúl kizárólag a városi hadviselésre kiképzett szárazföldi erők fogják végrehajtani. Az iraki hadsereg parancsnoksága ugyanakkor cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint teljes egészében leállították volna a nyugat-moszuli hadműveleteket.



Az iraki hadsereg az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció támogatásával tavaly októberben indított átfogó támadást, hogy visszafoglalja Moszult az Iszlám Államtól. A keleti városrészt sikerült teljes egészében felszabadítani, de a nyugati körzetek nagyjából fele még mindig a terrorcsoport ellenőrzése alatt áll. Az iraki hadseregnek az utóbbi hetekben különösen nehéz dolga volt a szűk sikátorokkal behálózott, sűrűn lakott óvárosban, ahol a nehézfegyverek használata könnyen veszélybe sodorhatja a civil lakosságot.



Segélyszervezetek szerint csaknem 600 ezer ember rekedt az Iszlám Állam által sakkban tartott nyugat-moszuli körzetekben. A lakosok éheznek, sok lakásban nincs víz és áram.