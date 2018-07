Angliai mérgezés - Meghalt az egyik beteg

A Scotland Yard a hírt ismertető közleményében bejelentette, hogy mostantól gyilkossági ügyben folyik a nyomozás.



Június végén, szombaton két brit állampolgár - egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, és egy 45 éves férfi, Charlie Rowley - betegedett meg a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban. Mindkettőjüket válságos állapotban szállították a közeli Salisbury kórházába, ahol a rendőrségi bejelentés szerint vasárnap este Dawn Sturgess elhunyt.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint Charlie Rowley állapota továbbra is válságos.



A londoni rendőrség - amelynek országos hatáskörű terrorellenes ügyosztálya a nyomozást irányítja - most nevezte meg először a mérgezést szenvedett két brit állampolgárt, de kilétük a helyi hatóságok korábbi tájékoztatásai alapján már a múlt héten ismertté vált.



A Scotland Yard közölte, hogy terrorelhárító részlegének száz detektívje dolgozik a nap 24 órájában az ügy kivizsgálásán.



Neil Basu, a terrorellenes ügyosztály parancsnoka vasárnap esti tájékoztatójában úgy fogalmazott: Dawn Sturgess halálhíre megerősíti a Scotland Yard elszántságát arra, hogy azonosítsa és átadja az igazságszolgáltatásnak "azt vagy azokat, akik ezért a csak felháborítónak, felelőtlennek és barbárnak nevezhető cselekedetért felelősek".



Basu hozzátette: a detektívek folytatják az aprólékos nyomozati munkát mindazon bizonyítékok összegyűjtésére, amelyekből kiderülhet, hogy a két brit állampolgár miként kerülhetett érintkezésbe a halált okozó hatóanyaggal.



A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete a múlt héten megállapította, hogy Dawn Sturgess és Charlie Rowley megbetegedését is ugyanolyan Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméreg-hatóanyag okozta, amilyentől négy hónapja Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal is megbetegedett.



A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) Salisburyben élő volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a megbetegedett két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess vasárnap este meghalt.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, és hollétükről hivatalos forrásból azóta csak annyit lehet tudni, hogy mindketten "biztonságos helyen" tartózkodnak. Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a fegyverben is használható minőségű Novicsok hatóanyaggal márciusban elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.



Sajid Javid belügyminiszter, aki vasárnap - néhány órával Dawn Sturgess halálhírének bejelentése előtt - Salisburybe és Amesburybe látogatott, a BBC televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: a márciusi és a mostani mérgezéses esetet "hajszálpontosan ugyanaz" az anyag okozta.



Javid szerint a brit kormány tudja, hogy Szkripalék megmérgezése "az orosz állam barbár, embertelen cselekedete volt".



A mostani mérgezéses incidensről az egyöntetű szakértői vélemény az, hogy nem újabb célzott támadás történt, hanem a két brit annak az idegméregnek a hátrahagyott maradékával kerülhetett valahogy érintkezésbe, amellyel Szergej Szkripalt és lányát márciusban megmérgezték.



A Szkripal-ügy miatt Nagy-Britannia és több más ország, köztük az Egyesült Államok számos orosz diplomatát kiutasított. Moszkva hasonló diplomáciai lépésekkel válaszolt.



A brit belügyminiszter vasárnapi nyilatkozatában kijelentette: nincsenek tervek újabb szankciók foganatosítására Oroszország ellen, de a brit kormány változatlan feltételezése az, hogy a két mérgezéses incidenst okozó Novicsok hatóanyag Oroszországból származott.