Angliai mérgezés - Meghalt az egyik beteg

Meghalt vasárnap este az egyik beteg, aki a múlt héten Angliában ugyanazzal a Novicsok típusú idegméreg-hatóanyaggal került érintkezésbe, amelytől négy hónapja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal is súlyos mérgezést szenvedett.



A Scotland Yard a hírt ismertető közleményében bejelentette, hogy mostantól gyilkossági ügyben folyik a nyomozás. Múlt szombaton két brit állampolgár - egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, és egy 45 éves férfi, Charlie Rowley - betegedett meg a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban.



Mindkettőjüket válságos állapotban szállították a közeli Salisbury kórházába, ahol a rendőrségi bejelentés szerint vasárnap este Dawn Sturgess elhunyt. A Scotland Yard tájékoztatása szerint Charlie Rowley állapota továbbra is válságos. A londoni rendőrség - amelynek terrorellenes ügyosztálya a nyomozást irányítja - most nevezte meg először a két mérgezést szenvedett brit állampolgárt, de kilétük a helyi hatóságok korábbi tájékoztatásai alapján már a héten ismertté vált.