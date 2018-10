Angela Merkel megerősítése a pártelnöki tisztségében biztosnak tűnik

A szövetségi parlament (Bundestag-) elnöke a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban azzal kapcsolatban, hogy szeptember végén leváltották a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös parlamenti frakciójának éléről a kancellár bizalmasaként számon tartott Volker Kaudert, elmondta, hogy régóta "szorongó, rossz hangulat" tapasztalható a pártszövetségben, és meglehet, hogy a váltás a frakcióvezetői tisztségben a feszültséget kieresztő "szelep" szerepét töltötte be.



Ezért Volker Kauder leváltása és a pártelnök-kancellár kifejezett óhaja ellenére a tisztséget megpályázó Ralph Brinkhaus megválasztása "stabilizálhatja" Angela Merkelt - mondta Wolfgang Schäuble.



Arra a kérdésre, Angela Merkel miként akadályozhatja meg, hogy a párt vagy a választók "elhajtsák hivatalából", azt mondta, hogy ez a kifejezés alkalmatlan a demokrácia működésének leírására, Angela Merkel pedig tudja, hogy kormányfői tisztséget egyszer majd át kell adnia másnak.



Ez három módon lehetséges; vagy önként távozik a számára megfelelő időben, vagy lemondásra kényszeríti a Bundestag, vagy pedig leváltják a választók. Mindhárom esetben "demokratikusan érne véget egy kivételes, nagy (kancellári) szolgálati idő".



"Én azonban biztos vagyok abban, hogy Angela Merkelt újraválasztják elnöknek a CDU következő kongresszusán" - fejtette ki Wolfgang Schäuble. A CDU/CSU választói támogatottsága a belső konfliktusok és a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) folytatott viták révén egyre csökken, egy vasárnapi adat szerint 27 százalékos, ami történelmi mélypont a felmérést a a Bild am Sonntag megbízásából végző Emnid intézet kutatásainak történetében.



Szakértők a CDU-t 18 éve vezető Angela Merkel tekintélyének gyengüléseként értékelik a váltást a Bundestag-frakció élén, és rámutatnak, hogy a december 7-én Hamburgban kezdődő kongresszusig két nagy próbatétel vár a jobbközép pártszövetségre. Az első az október 14-i bajorországi tartományi törvényhozási (Landtag-) választás, a második az október 28-i hesseni Landtag-választás. Amennyiben a CSU Bajorországban és a CDU Hessenben rosszul szerepel, Angela Merkel helyzete tovább gyengülhet.



Angela Merkel a napokban bejelentette, hogy ismét indul a CDU-elnöki tisztségért, és továbbra is az a meggyőződése, hogy a pártelnöki és a kancellári tisztség összetartozik. Eddig három kihívója van, a CDU elnöki tisztségére mellette Andreas Ritzenhoff marburgi vállalkozó, Jan-Philipp Knoop berlini egyetemi hallgató és Matthias Herdegen bonni jogászprofesszor indul. Egyik kihívó sem ismert a német szövetségi politikában.