Andrej Babis: Magyarország a szövetségesünk

Andrej Babis cseh kormányfő, az ANO mozgalom elnöke csütörtökön elhatárolódott mozgalma európai parlamenti képviselőinek előző napi szavazásától, amellyel igent mondtak a Sargentini-jelentésre.



A cseh miniszterelnök a Partlamentní Listy című internetes hírportálnak nyilatkozva azt mondta, hogy Magyarország Csehország szövetségese és Orbán Viktor kormánya volt az egyedüli Európában, amely betartotta a korábban meghatározott szabályokat és egyértelműen fellépett az illegális bevándorlás ellen.



"Természetesen el kell határolódnom képviselőink szavazásától az Európai Parlamentben, mert Magyarország a szövetségesünk" - jelentette ki Babis. Megjegyezte: a visegrádi csoport segítségével Orbánnal együtt keresztülvitték, hogy ne legyenek kötelező menekültkvóták, hanem csak önkéntes befogadás.



Szerinte az Európai Unió támadásai Lengyelország és Magyarország ellen, amelyekkel azután a parlamentek és a sajtó is foglalkozik, értelmetlenek és negatív hangulatot teremtenek a szervezeten belül ahelyett, hogy az összefogást, az egységet támogatnák.



"Tehát én Orbán mögött állok, mi szövetségesek vagyunk és a V4 csoport működik. És ami az európai képviselők - akik egy év múlva már nem lesznek a helyükön - értelmetlen javaslatát illeti, természetesen bánt, hogy a mieink úgy szavaztak, ahogy szavaztak" - szögezte le a legnagyobb cseh kormánypárt elnöke.



Az ANO a választásokon négy mandátumot szerzett az Európai Parlamentben. A mozgalom színeiben megválasztott három képviselő szerdán igent mondott a Sargentini jelentésre, amely jóváhagyta, hogy az uniós szerződés hetedik cikke alapján eljárás indulhasson Magyarország ellen. Pavel Telicka, az EP egyik alelnöke, akit az ANO színeiben választottak meg, de időközben kilépett a mozgalomból, szintén megszavazta a jelentést.



"Magyarország ismételten nem veszi figyelembe az EU figyelmeztetéseit, például a bíróságok helyzetével kapcsolatban. A jóváhagyott javaslat felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon nagy a kockázata az uniós alapértékek megsértésének" - indokolta az ANO európai képviselőinek álláspontját Martina Dlabajová, a Mladá Fronta Dnes című lapnak nyilatkozva.



Csehországnak az EP-ben 21 képviselője van, sajtójelentések szerint a szerdai szavazáson húszan vettek részt. Közülük kilencen igent mondtak a jelentésre, egy tartózkodott, és tízen ellene szavaztak. A Sargentini-jelentést támogató csehek között van Miroslav Poche, szociáldemokrata képviselő is, akit pártja a külügyminiszteri tisztségre jelölt, de jelölését az államfő és a kormányfő is elutasította.



"Poche nem lesz külügyminiszter, erről már nem érdemes vitázni" - erősítette meg Poche szavazata kapcsán Andrej Babis.