Anarchisták hatoltak be a görög pénzügyminisztérium épületébe

Evklídisz Cakalotosz tárcavezető hatodik emeleten lévő irodája előtt az aktivisták a nyugdíjcsökkentések, a nem fizető adósok ingatlanainak kényszer elárverezése, illetve a sztrájkjogot korlátozó, hétfőn elfogadott törvénymódosítás ellen tiltakoztak, élesen bírálva Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök kabinetjét - jelentette több helyi hírportál.



A dpa német hírügynökség a görög védelmi tárcára hivatkozva arról számolt be, hogy nem voltak őrizetbe vételek.



A szélsőbaloldali Ruvikonas nevű aktivistacsoport ehhez hasonló akciókkal igyekszik terjeszteni anarchista nézeteit.

Athénban az elmúlt több mint egy hét során a kormány megszorító intézkedései miatt több tüntetés és munkabeszüntetés is volt, a rendőrök hétfőn könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a görög parlament épülete előtt erőszakosan tiltakozó radikális baloldali aktivistákkal szemben. Január 9-én pedig egy kommunista szakszervezet tagjai hatoltak be a munkaügyi minisztérium épületébe és közrefogták a tárca vezetőjét.



Ciprasz ismételten hangsúlyozta, hogy végrehajtják a megszorításokat tartalmazó reformcsomagot. Az athéni vezetés reményei szerint ugyanis Görögország 2018 augusztusától, a mostani válságellenes program lezárultával ismét önállóan juthat kölcsönhöz a nemzetközi pénzpiacokon.