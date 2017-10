Ámokfutó lőtt a tömegbe Las Vegasban, ötven felett a halottak száma - fotók, videó

Az Iszlám Állam vállalta a támadás elkövetését



Az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vállalta hétfőn a legalább ötven ember életét követelő Las Vegas-i fegyveres támadás elkövetését - közölte a dzsihadisták szócsövének számító Aamák hírügynökség, amely szerint a támadó néhány hónappal korábban áttért az iszlám vallásra.



Az Aamák közlése szerint "a Las Vegas-i támadást az Iszlám Állam egyik harcosa követte el, eleget téve a koalíciós országok elleni támadásokról szóló felhívásoknak".



A közel-keleti területeiről folyamatosan visszaszoruló Iszlám Államnak számos ellensége van, köztük az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció.



Az amerikai hatóságok által közzétett eddigi információk szerint a 64 éves elkövető egyedül hajtotta végre tettét, vélhetően nem állt kapcsolatban semmilyen fegyveres csoporttal, felekezete sem ismert egyelőre.

Tovább nőtt a vasárnap éjjel Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás halálos áldozatainak száma. A kórházakban 515 sebesültet ápolnak.Mindezt Las Vegasban tartott sajtótájékoztatóján Joe Lombardo seriff jelentette be hétfőn, szavai szerint "legalább" 515 sebesültet ápolnak a kórházakban. A seriff hozzátette: az idő előrehaladtával nőhet a halálos áldozatok száma is.Brian Sandoval nevadai kormányzó jelenlétében a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársa a sajtótájékoztatón a leghatározottabban hangsúlyozta: a tömegmészárlás elkövetőjének egyetlen nemzetközi terrorista csoporttal sem volt kapcsolata.A nevadai kormányzó megfogalmazásában a lövöldözés helyszíne "háborús övezethez" hasonlít. "Dühösek vagyunk. Gyászolunk. Meg vagyunk zavarodva" - mondta a kormányzó.Carolyn Goodman, a város polgármestere további segítségre kérte a helyieket, mint mondta: leginkább a véradókra számítanak.Közben egyre több részlet derül ki az elkövetőről, a 64 éves Stephen Paddockról.Floridában élő testvére, Eric Paddock egy helyi lapnak azt nyilatkozta, hogy "derült égből villámcsapásként" érte őt a hír, a testvérét békés és nyugodt embernek ismerte. Erről számolt be a The Washington Post című napilap is, amely megírta, hogy információi szerint Paddock jogszerűen vásárolta a lőfegyvereket. A férfi a Las Vegastól mintegy 120 kilométernyire északkeletre fekvő Mesquite városkában élt. Családja, gyermkei nincsenek, partnernőjét ugyan letartóztatták, de azonnal tisztázták is.Quinn Averett, Mesquite rendőrségének szóvivője a The New York Times című napilap ripoterének elmondta, hogy Paddock nem volt büntetett előéletű, soha nem került összeütközésbe a törvénnyel. A Las Vegas-i seriff helyettese, Kevin McMahill szerint a férfinak néhány közlekedési kihágása volt, viszonylag rendszeresen tett látogatásokat Las Vegasban, mert szerencsejátékos volt.Az ABC televízió információi szerint Paddock korábban könyvelőként dolgozott, és vadászati engedélye vot, amely Alaszkára érvényes.Mesquite rendőrsége hétfőn átkutatta Paddock lakását, és fegyvereket és lőszereket talált.Az incidens helyi idő szerint vasárnap este fél tizenegykor kezdődött a Mandalay Bay Hotel és Kaszinónál Jason Aldean énekes koncertjének vége felé. A támadó a hotel 32. emeletéről, egy erkélyről lövöldözött automata fegyverből a szállodával szemben megrendezett szabad téri koncert nézőire.A lövöldözés kezdetekor az emberek menekülni kezdtek, gyakran egymáson áttaposva igyekeztek kijutni a körzetből, miközben egyre több rendőr érkezett a helyszínre.A hatóságok a lövöldözés kezdete után lezárták a szállodák övezte, Las Vegas Strip nevű sugárútszakaszt és a 15-ös számú államközi főutat. A McCarran nemzetközi repülőtérre tartó egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át.A rendőrök összefüggésbe hoztak a támadással egy nőt, bizonyos Marilou Danley-t, aki a támadás előtt együtt utazott a tettessel. A nő ázsiai kinézetű, másfél méter magas. Azt nem közölték, hogy gyanúsítják-e azzal, hogy részt vett a támadásban, mindenesetre a helyi seriff társként jellemezte őt. A hatóságok azonosították Danley tartózkodási helyét, és megtalálták Paddock egyik gépkocsiját is.Sok sebesült még válságos állapotban van, így a halálos áldozatok száma még emelkedhet.Ez a lőfegyveres ámokfutás követelte a legtöbb halálos áldozatot az ország történetében. Az eddigi legsúlyosabb támadást 2016 júniusában hajtották végre, akkor egy dzsihadista fegyveres egy orlandói éjszakai klubban lelőtt 49 embert.Donald Trump amerikai elnök a Twitter közösségi oldalon együttérzését és részvétét nyilvánította a halálos áldozatok hozzátartozóinak és családjainak, valamint a sebesülteknek.Joseph Lombardo Las Vegas-i seriff szerint még a rendőrség kiérkezése előtt végzett magával a fegyveres támadás elkövetője, akinek holtteste mellett a rendőrség megfogalmazása szerint "legalább tíz" lőfegyvert találtak a Mandalay Bay szállodában. Magyar áldozata vagy sebesültje nincs a tömegmészárlásnak.A 64 éves Stephen Paddock helyi lakos, aki az eddigi hírek szerint egyedül követte el tettét és nem állt kapcsolatban fegyveres, vagy terrorista csoporttal, a Mandalay Bay szálloda 32. emeletén lévő szobájából lövöldözött. A szálloda a countryfesztivál helyszíne mellett van.A Las Vegas-i rendőrség a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) közösen folytatja a nyomozást. Jeff Sessions igazságügyi miniszter Washingtonban az FBI vezetőivel tárgyal, korábban telefonon egyeztetett a Las Vegas-i seriffel.Brian Sandoval, Nevada állam kormányzója, aki úton van Las Vegasba, közleményben fejezte ki együttérzését és felháborodását, "a tragikus és gyűlöletes erőszakos cselekedet miatt" az áldozatok hozzátartozóinak, Carolyn Goodman, a város polgármestere pedig köszönetet mondott mindazoknak, akik a tragédia után azonnal felajánlották segítségüket. Las Vegasban reggel óta sorok kígyóznak véradásra várakozva.Donald Trump elnök Twitter-bejegyzése után Mike Pence alelnök is együttérzését fejezte ki, Barack Obama volt elnök "értelmetlen tragédiának" nevezte a történteket, Bill Clinton volt elnök pedig Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy "ennek elképzelhetetlennek kellene lennie Amerikában".

Több mint 20 halálos és több mint száz sebesült áldozata van a támadásnak - jelentette be a város seriffje hétfő hajnali sajtótájékoztatóján.A Los Angeles Times-ra hivatkozva azt írják, hogy a támadó a Mandalay Bay egyik hotelszobájából nyithatott tüzet a tömegre.Egy helyszíni videón az is jól kivehető, hogy hosszú sorozatlövést adtak le a tömegbe.