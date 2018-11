Amerikai választások - Trump gratulált a demokraták frakcióvezetőjének

Donald Trump amerikai elnök kedd éjjel telefonon gratulált Nancy Pelosinak, a demokraták képviselőházi frakcióvezetőjének a Demokrata Párt alsóházi győzelméhez.



Pelosi szóvivője elmondta, hogy Trump a telefonbeszélgetés során méltatta, hogy az eredményre reagálva Pelosi a pártpolitikai választóvonalakon való felülemelkedésről beszélt.



Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán az elnök több emberrel is beszélt telefonon. Trump felhívta Mitch McConnellt, a republikánusok szenátusi vezetőjét, és gratulált neki "a szenátusi többség történelmi növeléséhez". Trump Chuck Schumerrel, a demokraták szenátusi vezetőjével és Paul Ryannel az alsóház távozó, republikánus párti elnökével is beszélt telefonon.



Az eddigi előrejelzések szerint az eddig a kongresszus mindkét házában kisebbségben lévő demokraták a képviselőházban megszerzik a mandátumok többségét, de a szenátusban a republikánusok megőrzik többségüket.



Trump pár órával korábban a Twitteren óriási sikernek nevezte az úgynevezett félidős választások eredményét, és mindenkinek köszönetet mondott.