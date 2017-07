Amerikai útikalauz kalandoroknak

Az USA egyik legjelentőseb ünnepe, a Függetlenség Napja apropóján néhány olyan kisebb várost szedtünk csokorba, amelyek metropolisz társaikhoz hasonlóan méltán hozzájárulnak Amerika történelméhez. Lehetünk akár egy lynchburgi forrás tövében, Virginia állam egyik folyópartján vagy Sulliven megye zöld legelőjén, igazi legendákra bukkanhatunk.George Washingtonnak fontos szerepe volt a függetlenségi nyilatkozat megszületésében. Az első amerikai elnök gyerekkorának jelentős részét a Virginia állambeli Fredericksburgban töltötte. A Rappahanock folyó partján elterülő, csodálatos panorámájú családi farm annyira hozzánőtt George Washington szívéhez, hogy később egy nagyobb lakóházat is vásárolt itt édesanyjának, amely azóta korszerű látogatóközpontként üzemel, Mary Washington House néven.Meghatározó alkalmakkor megválogatjuk mivel koccintunk. Így volt ez már George Washington idején is, akinek csapatai egy-egy whiskey-vel ünnepelték a győztes csatákat. Az ital alapja kukorica, árpa és rozs, Amerikában mégis egyedülálló módon készítik. Tenessee állam Lynchburg nevű kisvárosában egy mészkőforrás közvetlen közelében található a világhírű Jack Daniel’s whiskey lepárlóüzeme. Az onnan nyert forrásvíz, a különleges faszanes lágyítás, és a saját üzemben készített tölgyfahordók adják a 151 éves családi receptúra alapját. A Lynchburgben kialakított látogatóközpontban megismerkedhetünk a márka történetével és a világhírű ital gyártási folyamataival is.

A legendás 66-os utat, amit „The Mother Road" néven is emlegetnek, talán senkinek sem kell bemutatni. Számos zenészt és filmkészítőt is megihletett az elmúlt években. Amit azonban talán kevesebben tudnak, a híres út legveszélyesebb szakasza az Arizona állam hegyei közt fekvő Oatman mentén található. A település mára leginkább a történelmi 66-os országút legveszélyesebb szakaszáról „híres", amely az adrenalin rajongók legkedveltebb végállomása, ahol a keskeny hajtűkanyarok még a veterán autósoknak is kihívást jelentenek.Bármennyire is hihetetlen, az első Woodstocki Fesztivált 1969-ben 650 tehén társaságában rendezték meg. Az azóta kultúrforradalmat indító eseményt Max B. Yasgur amerikai farmer, Sulliven megyei birtokán tartották, ahol közel fél millió hippi szórakozott. A New York állambeli Bethel város a mai napig zenei rendezvények és művészeti programok helyszíne, fesztiválrajongók számára kihagyhatatlan.Amerika nagyjai kőbe vésve… Dél-Dakotában, Keystoneban található a Rushmore-hegy, amely négy nagy amerikai elnök képmását őrzi. A Thomas Jefferson, George Washington, Theodore Roosevelt és Abraham Lincoln arcképét ábrázoló sziklacsoport a Fekete-hegységben található. A nemzeti emlékhely különlegessége, hogy az őslakos indián törzsek a 18. században „axis mundi" -ként, vagyis a „világ szent középpontjaként" tekintettek rá. Itt teremtettek kapcsolatot föld és ég között.Ha legközelebb egy tengerentúli utazáson törjük a fejünket, talán a fentiek közül is érdemes alternatívákat választani. Ez a néhány helyszín izgalmas utazási célpontja lehet a kalandvágyó felfedezőknek.