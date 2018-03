Amerikai szenátorok Facebook-profilok magánfelhasználására kérnek magyarázatot

Két demokrata párti szenátor, a minnesotai Amy Klobuchar és a virginiai Mark Warner felszólította Mark Zuckerberget, a Facebook alapító-vezérigazgatóját, hogy a kongresszus előtt adjon választ kérdéseikre. Arra, miképpen történhetett meg, hogy a Donald Trump elnökválasztási kampányának dolgozó egyik cég ötvenmillió felhasználó profilját és adatait "szippantotta le" anélkül, hogy a közösségi oldal működtetői erről értesítették volna a felhasználókat.



Klobuchar szenátor szerint a Facebook vezetőségének tudomása volt az adatok felhasználásáról "politikai reklámokra és a választói magatartás befolyásolására".



A Facebook azzal, hogy adataik felhasználásáról nem értesítette az érintetteket, megsértette számos szövetségi állam adatkezelési törvényeit.



Az ügyet szombaton a The New York Times című lap és a londoni The Guardian című napilap egyidejűleg hozta nyilvánosságra. Azt írták: a Cambridge Analytica nevű, politikai adatkezeléssel és -szolgáltatással foglalkozó cég a Facebook adatait használta fel az amerikai választók politikai nézeteinek beazonosítására és ennek megfelelő befolyásolására reklámokkal, illetve speciális, személyre szabott politikai üzenetekkel. A Cambridge Analyticát Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója alapította.



A Facebook vasárnap este bejelentette: a Cambridge Analyticát kitiltották a közösségi oldalról.



A The New York Times szerint a cég úgynevezett pszichografikus modellezéssel segítette a Trump-kampányt, ámbátor - állapította meg a liberális lap - nem tudni, hogy ez a módszer mennyire volt hatékony.



Vasárnap a Facebook igazgatója, Andrew Bosworth Twitter-bejegyzésben azt írta: "egyértelmű, hogy nem volt szó adatlopásról. A rendszert nem érték támadások, jelszavakat vagy információkat nem loptak el és nem hackeltek meg".



Az adatokat a Cambridge Analytica 2014-ben kezdte gyűjteni egy külső szakember segítségével. Kisebb összegeket ajánlottak fel a felhasználóknak, ha kitöltöttek magukról vagy a barátaikról egy kvízjátékot és ehhez letöltöttek egy applikációt. Ezt a módszert a Cambridge Egyetemen dolgozták ki tudósok, akik azt állították, hogy így sokkal több információt gyűjthetnek valakiről, mint amennyit akár a szülei vagy közeli barátai tudhatnak róla.