Amerikai igazságügyi miniszter: "nem találkoztam orosz tisztségviselőkkel kampánytémák megvitatására"

Sessions este össztűz alá került, miután a lap az internetes oldalán megjelentette, hogy a kampány idején - még alabamai szenátorként és a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagjaként - kétszer is találkozott Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel, s e megbeszélésekről nem számolt be a kinevezése előtti szenátusi meghallgatáson.



A Demokrata Párt vezető kongresszusi tagjai lemondásra szólították fel a minisztert. Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi - kisebbségi - csoportjának vezetője közleményt adott ki, amelyben azzal vádolta meg a minisztert, hogy "eskü alatt hazudott". A kaliforniai képviselőnő szerint független, kétpárti, külső bizottságnak kell megvizsgálnia Donald Trump elnök "oroszokhoz fűződő politikai, személyes és pénzügyi kapcsolatait". Szintén közleményben követelte Jeff Sessions lemondását Elijah Cummings marylandi képviselő és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor.



A miniszter éjjel közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "Soha, semmiféle orosz tisztségviselőkkel nem találkoztam, hogy kampánytémákat vitassak meg velük". Hozzátette: "Elképzelésem sincs, hogy ezzel az állítással mit akarnak mondani. De hamis."



Sarah Isgur Flores, Sessions szóvivője a The Washington Post munkatársainak úgy nyilatkozott, hogy szenátusi meghallgatásán Sessions nem vezette félre a kongresszust, mivel "Oroszország és a Trump-kampány esetleges kapcsolatairól kérdezték s nem azokról a találkozókról, amelyeket szenátorként és a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagjaként bonyolított le". Hozzátette, hogy "tavaly a szenátor több mint 25 megbeszélést folytatott különböző külföldi nagykövetekkel, köztük a brit, a koreai, a japán, a lengyel, az indiai, a kínai, a kanadai, az ausztrál, a német és orosz nagykövettel". E találkozók tényét az igazságügyi minisztérium is megerősítette, leszögezve, hogy Jeff Sessions az említett kongresszusi bizottság tagjaként, szenátorként folytatott megbeszélést a nagykövetekkel.



The Washington Post: az új igazságügyi miniszter kétszer is találkozott az orosz nagykövettel a kampány idején



Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter még szenátorként kétszer is találkozott Oroszország washingtoni nagykövetével az elnökválasztási kampány idején, de erről hallgatott a miniszteri kinevezése előtti szenátusi meghallgatáson - értesült a The Washington Post című amerikai napilap.



Az újság online kiadásában szerdán azt írta név nélkül nyilatkozó igazságügyi minisztériumi tisztségviselőkre hivatkozva, hogy az egyik megbeszélés Sessions és Szergej Kiszljak orosz nagykövet között az akkor még szenátori tisztséget betöltő amerikai politikus irodájában zajlott le tavaly szeptemberben, amikor - az amerikai hírszerzés szerint - tetőfokára hágott az orosz kiberhadjárat, amellyel Moszkva befolyásolni próbálta az amerikai elnökválasztás eredményét.



Amikor a kinevezése előtti szenátusi meghallgatáson a politikust Donald Trump kampánystábjának emberei és Moszkva képviselői közti kapcsolatfelvételekről kérdezték, ő nem tett említést az orosz nagykövettel folytatott megbeszéléseiről.