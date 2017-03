Amerikai ENSZ-nagykövet: elfogyott Washington türelme Észak-Korea iránt

A nagykövetnő úgy fogalmazott: "Washington elunta a macska-egér játékot" Észak-Koreával, amikor is Phenjan ballisztikusrakéta-kísérleteket hajt végre és más, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait is megsértő akciókkal provokálja a nemzetközi közösséget. Haley szerint az Egyesült Államok nem tudja megváltoztatni Észak-Korea felfogását, "Kína viszont igen".



Nikki Haley elmondta, hogy Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök jövő heti floridai tárgyalásain éppen Észak-Korea lesz az egyik fontos téma, és Washington azt szeretné, ha Peking bizonyságát adná, hogy valóban lépéseket tesz az észak-koreai nukleáris és rakétakísérletek leállítására. "Tudom, hogy Kína is le akarja állítani az észak-koreai rakétakísérleteket" - jelentette ki a nagykövet. Hozzátette, hogy ezt az óhaját azonban Kínának tettekkel is bizonyítania kell. Az ENSZ-nagykövet kifejtette, hogy a világszervezetben már a kínai és az orosz nagykövetekkel is közölte: "bizonyos megoldásokra ők is megadhatják a választ, de az Egyesült Államok végre tetteket akar látni".



Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy ha Észak-Korea újabb rakétakísérletet hajt végre, vagy olyan interkontinentális ballisztikus rakétát indít, amely elérheti az Egyesült Államokat, akkor a Trump-kormányzat nem ül ölbe tett kézzel annyit mondva csak: "hát, megint végrehajtottak egy kísérletet".



Az észak-koreai probléma megoldását az amerikai adminisztráció számára elsődleges fontosságú kérdésnek nevezte s leszögezte, hogy Washington elvárja Kína és Oroszország lépéseit is.



Donald Trump elnök egyébként egy csütörtök esti Twitter-bejegyzésében azt prognosztizálta, hogy tárgyalásai a kínai elnökkel nehéznek ígérkeznek.



Nikki Haley ENSZ-nagykövet kitért a palesztin-izraeli konfliktusra is, és azt mondta, hogy "az amerikai népre nézve sértő volt" az ENSZ Biztonsági Tanácsának decemberi határozata, amelyet az akkori amerikai nagykövet tartózkodásával fogadtak el, s amely elítélte a zsidó telepek létesítését a megszállt palesztin területeken. Leszögezte, hogy a határozat visszavonását nem kezdeményezik. Közölte: a Trump-kormányzat több más lépést tett, hogy kiegyensúlyozza a megítélése szerint Izrael-ellenes elfogultságot. Példaként említette, elérték, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár levetette az ENSZ honlapjáról azt a bizottsági jelentést, amely arról értekezett: Izrael "apartheid rezsimet" hoz létre.



Haley panaszkodott a genfi székhelyű Emberi Jogi Bizottságra is, amely szerinte szintén elfogult Izraellel szemben, s közölte, hogy nemsokára Genfbe utazik.



A nagykövet kitért Szíriára is, az interjúnak ezt a részét azonban a nagykövet irodája már jóval korábban, csütörtökön délután nyilvánosságra hozta. Nikki Haley ebben a részben szögezte le, hogy az Egyesült Államoknak immár nem elsődleges célja Aszad szíriai elnök elmozdítása.