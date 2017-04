Amerikai ENSZ-nagykövet: Aszad távozása az elsődleges cél

A Trump-kormányzat egyik elsődleges célja a rendszerváltás a polgárháború sújtotta Szíriában, valamint az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet legyőzése, az iráni befolyás visszaszorítása Szíriában és Bassár el-Aszad elnök megbuktatása - közölte egy interjúban Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete.



Nikki Haley a CNN televízió vasárnap adásba kerülő State of the Union című műsorában a Reuters előzetese szerint elmondta: "Nem látunk lehetőséget a békére Szíriában, amíg Aszad ott van".



Az elhangzottak változást jelentenek ahhoz képest, amit Haley a pénteki amerikai csapás előtt hangoztatott. Donald Trump amerikai elnök azután rendelte el a szíriai támadást, hogy meglátta a televízióban az ideggáztól szenvedő gyermekeket. A csapás előzménye, hogy a feltevések szerint Aszad-rendszere Hán Sejkúnban - valószínűsített - vegyifegyver-támadást hajtott végre, az amerikaiak pedig megtorlásul egy szíriai légi támaszpontra támadtak rakétákkal.



Rex Tillerson amerikai külügyminiszter türelmesebbnek tűnt Aszaddal szemben, amikor szombaton azt hangsúlyozta, hogy Washington számára a legfontosabb az Iszlám Állam legyőzése.



Mihelyst csökken vagy megszűnik az Iszlám Állam jelentette fenyegetés, "közvetlenül a szíriai helyzet stabilizálására fordíthatjuk a figyelmünket" - mondta Tillerson a CBS televízió szintén vasárnap adásba kerülő Face the Nation című műsorában.



Tillerson hozzátette: az Egyesült Államok reméli, hogy sikerül összehoznia a feleket, hogy megkezdjék a politikai megoldást eredményező folyamatot.



A külügyminiszter szerint ezekhez a tárgyalásokhoz szükség lesz Bassár el-Aszad és a szövetségesei támogatására is.



"Reméljük, hogy Oroszország úgy dönt, hogy konstruktív szerepet játszik és támogatja a tűzszünetet, egyrészt a védnöksége alatt folyó asztanai tárgyalásokon, másrészt Genfben" (az ENSZ közvetítésével folyó konzultációkon) - mondta.



Hozzátette: "Ha sikerült tűzszünetet létrehoznunk a szíriai stabilizációs övezetekben, reményeink szerint biztosítottak lesznek a feltételek, hogy megkezdjünk egy hasznos politikai folyamatot".



A szíriai hadsereg szombaton újabb légicsapásokat mért a lázadók kezén lévő Idlíb tartományra, a támadásban az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja és a polgári védelem szerint tizennyolcan haltak meg, közöttük öt gyermek.