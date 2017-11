Amerika összefog Japánnal az észak-koreai fenyegetéssel szemben

Donald Trump és Abe Sindzó kézfogása sajtóértekezletükön. Fotó: MTI/EPApool/Ota Kijosi

Az Egyesült Államok összefog japán szövetségesével az észak-koreai fenyegetéssel szemben - közölte a tokiói látogatáson tartózkodó Donald Trump amerikai elnök hétfőn, Abe Sindzó japán miniszterelnökkel közös sajtóértekezletén, tárgyalásaik után.Trump ismét elmondta, hogy Észak-Korea atomprogramja és tömegpusztító fegyverek birtoklására való törekvése "az egész civilizált világot fenyegeti", valamint a Phenjannal szembeni "stratégiai türelem ideje lejárt".Trump a Yonhap koreai hírügynökség szerint ezzel a korábban már többször mondott fél mondattal az előző amerikai elnöknek, Barack Obamának a hozzáállására utalt. Obama nem volt hajlandó tárgyalni Phenjannal, és addig akarta bővíteni a szankciókat ellene, amíg Észak-Korea jóakaratról nem tesz tanúbizonyságot.

Egyesek azt mondják, hogy túl erős a retorikám, de nézzék meg, hogy milyen hatása volt a gyenge retorikának az elmúlt 25 évben

Donald Trump és Abe Sindzó a tokiói Akaszaka állami vendégháznál tartott fogadási ünnepségen. Fotó: MTI/EPApool/Ota Kijosi

- mondta az amerikai elnök.Észak-Korea Trump verbális offenzívája dacára idén több és egyre nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétát is kipróbált és újabb kísérleti atomrobbantást is végrehajtott.Abe Sindzó bejelentette a sajtóértekezleten, hogy az Észak-Korea elleni egyoldalú japán büntetőintézkedések szigorításaként Tokió befagyasztja 35 észak-koreai szervezet, illetve személyiség javait.Tokió már eddig is büntette Phenjant nukleáris és rakétaprogramja miatt és azért, mert Phenjan évtizedekkel ezelőtt több embert elrabolt Japánból.Trump megígérte Japánnak, hogy az Egyesült Államok az Észak-Koreára gyakorolt nyomás növelésével segít elérni az elrabolt japánok visszatérését hazájukba. A japán kormányfővel folytatott tárgyalások előtt az amerikai elnök és felesége, Melania Trump találkozott az Észak-Korea által elraboltak hozzátartozóival.

Észak-Korea elismerte, hogy a 70-es, 80-as években elrabolt 13 japánt, de azt állítja, hogy az illetőket már hazaengedte, illetve meghaltak. A japán kormány és a hozzátartozók azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy az észak-koreai ügynökök ennél sokkal több japánt raboltak el, és hogy lehetnek közöttük olyanok, akik még élnek. Az elraboltak hozzátartozóival való találkozó előtt Trumpot és feleségét a hagyományoknak megfelelően egy protokolláris meghallgatás keretében fogadta Akihito császár és Micsiko császárné a palotájukban.Abe - aki Észak-Koreával szemben szigorúbb, mint a korábbi japán kormányfők voltak - hozzátette a sajtóértekezleten: Tokió továbbra is támogatja Washingtonnak azt a politikáját Észak-Koreával szemben, hogy "minden megoldás lehetséges". Hozzátette, hogy "ha szükséges", Japán a jövőben lelövi az észak-koreai tesztrakétákat, amelyek már két esetben elrepült Japán területe fölött Egyoldalú szankciószigorítást jelentett be hétfőn reggel a dél-koreai kormány is: 18 olyan észak-koreai banktisztviselőt sújtanak, akiket azzal vádolnak, hogy külföldről pénzt utalnak Phenjanba tömegpusztító fegyverek fejlesztésének céljára.Trump vasárnap érkezett Japánba, ázsiai körútjának első állomására. Tárgyalásainak középpontjában az észak-koreai fenyegetés áll, és feltehetőleg ez így lesz többi meglátogatandó országban, Dél-Koreában és Kínában is.