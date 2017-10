Állítólag túszokat ejtett egy fegyveres egy angliai szabadidőközpontban

Szemtanúk beszámolója szerint túszokat ejtett egy fegyveres férfi vasárnap a közép-angliai Nuneaton városának egyik szabadidőközpontjában. A Birminghamtől keletre fekvő város rendőrsége a Twitter üzenőportálon közzétett tájékoztatásában vasárnap este először csak annyit közölt, hogy "folyamatban lévő incidensről" van szó, nem sokkal később azonban ezt kiegészítette azzal, hogy az incidensnek nincs köze a terrorizmushoz. A rendőrség kérte a lakosságot a helyszín elkerülésére.



Szemtanúkat idéző, hivatalosan nem megerősített médiabeszámolók szerint egy férfi egy puskával bement a bevásárló- és szabadidőközpont bowling-pályájára, és ott állítólag két alkalmazottat tart fogva. Más beszámolók szerint viszont a felfegyverkezett férfi többeket durva hangon, káromkodva felszólított, hogy hagyják el az épületet, és sokan távoztak is. Az egyik szemtanú a Sky News hírtelevíziónak azt mondta: olyan értesüléseket hallott, hogy az illető előzőleg összeveszett valakivel a szabadidőközpont mozijában.



A rendőrség lezárta a környéket, és fegyveres rendőri egységek is megjelentek a helyszínen. A szabadidőközpont közelében egy mentőhelikopter is leszállt, de nem sokkal később távozott. A mentőszolgálat beszámolója szerint az incidensben eddig senki nem sérült meg. A Bermuda Park nevű központban éttermek, mozik, áruházak, edzőtermek és gyermekeknek kialakított játszóhelyek vannak.