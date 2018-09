Alkotmányos panaszt nyújt be az AfD a német belügyminiszter ellen

Alkotmányos panaszt nyújt be az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali német ellenzéki párt Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter ellen amiatt, hogy a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke egy interjúban azt állította: az AfD a német állam ellensége - közölte Stephan Brandner AfD-képviselő pénteken Berlinben.



Az AfD ezerszer is elmondhatja, hogy demokratikus, tevékenysége mégis azt mutatja, hogy államellenes - mondta Seehofer a dpa hírügynökségnek szeptember közepén.



A belügyminiszter arra reagált, hogy az AfD - végül sikertelenül - megpróbálta napirendre tűzni a törvényhozásban azt a kifogását, hogy Frank-Walter Steinmeier államfő támogatott egy Chemnitzben megrendezett rasszizmusellenes koncertet, amivel az AfD értékelése szerint egy szélsőbaloldali rendezvény mellé állt. A koncerten fellépett egy vitatott megítélésű, egy ideig alkotmányvédelmi megfigyelés alatt is álló zenekar is, amelynek egyes korábbi dalszövegei rendőrök elleni erőszakra buzdítottak. Ezzel bomlasztani akarják az államot - jelentette ki Seehofer az AfD-ről.



"Seehofer úr a bajor választási kampányban a CSU elnökeként talán fogalmazhatott így, de az botrányos, hogy ez az interjú még mindig elérhető a szövetségi belügyminisztérium honlapján" - mondta Brandner.



Bajorországban októberben tartományi választást tartanak.