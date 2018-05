Alig pár órával élte túl férjét Judith Leiber magyar származású világhírű amerikai táskatervező

Kép forrása: Vogue

A dizájner és üzletasszony 97 évesen, szombaton halt meg New Yorkhoz közeli, East Hampton-i otthonában, néhány órával férje, a 96 éves Gerson Leiber képzőművész halála után. Mindketten szívinfarktusban haltak meg - jelentette kedden a The New York Times a házaspár szóvivőjére hivatkozva.Judith Leiber Budapesten született 1921-ben Pető Judit néven. A holokausztot egy védett házban élte túl svájci papírokkal. 1946-ban ment férjhez Gerson Leiberhez, az absztrakt expresszionista festőhöz, aki annak idején az amerikai hadsereg őrmestereként szolgált Kelet-Európában.Judith Leiber kézitáskáit sok szakértő műalkotásnak tekintette, retiküljeit olyan hírességek viselték, mint Greta Garbo, Diana Ross vagy Hillary Clinton.A művészházaspár műveit számos múzeumban és galériában bemutatták, köztük a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban.