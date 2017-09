Aki Bécsben járt, nem adhat vért

Bizonyos vírusok fokozott kockázata miatt átmenetileg nem adhatnak vért azok, akik akár csak egy napot is eltöltöttek bizonyos francia, osztrák vagy román városokban. Ezek között van Bécs is - értesült a Magyar Idők.



Átmeneti időre, 30 napra kiszűrik a véradásból azokat, akik – akár csak egy napig – a franciaországi Toulonban tartózkodtak, mivel a városban fokozott kockázatot jelent az alapvetően szúnyogcsípés útján terjedő chikungunya-vírus, amit a vérrel is tovább lehet adni.



Egy másik, ugyancsak szúnyogok által közvetített fertőzés, a nyugat-nílusi láz kockázata miatt ugyanez a korlátozás érvényes azokra, akik a közelmúltban Burgenlandban, Alsó-Ausztriában vagy Bécsben, illetve a romániai Brăliában, Vranceában vagy Vanatoriban jártak.



A lap információt az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) is megerősítette, és elmondta, hogy – az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) ajánlását követve – véradás előtt konkrétan rákérdeznek arra, hogy a potenciális véradó járt-e a veszélyeztetett településeken. Az OVSZ azonban úgy tudja, idén még nem maradt el emiatt egyetlen véradás sem.