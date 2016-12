Akár holnap kiderülhet, miért zuhant le az orosz Tu-154-es

12:05 - Közlekedési miniszter: műszaki hiba miatt zuhant a tengerbe a gép



Műszaki hiba miatt zuhant a Fekete-tengerbe a hét végén az orosz védelmi minisztérium utasszállító repülőgépe 92 emberrel a fedélzetén - mondta csütörtökön Makszim Szokolov orosz közlekedési miniszter.



"Egyértelmű, hogy műszaki hiba történt. A szakértőknek kell tisztázniuk az okokat, erre különbizottságot hoztak létre - mondta Szokolov moszkvai sajtótájékoztatóján.



A miniszter, aki egyúttal a szerencsétlenség okait vizsgáló állami bizottságot vezetője, közölte: a végső következtetéseket a repülőgép paramétereit, valamint a pilóták beszélgetéseit rögzítő feketedobozok teljes elemzése után vonják le. Szokolov szerint várhatóan januárban kapják meg a gép lezuhanásának okaival kapcsolatos elsődleges adatokat.



A politikus megjegyezte: a szerencsétlenségről rendelkedésre álló adatok semmiben nem támasztják alá, hogy terrorcselekmény okozta volna a gép lezuhanását, s főként nem támasztják alá azt, hogy robbanás történt volna a gépen.



Szergej Bajnetov altábornagy, a légierő repülésbiztonsági szolgálatának parancsnoka, a szerencsétlenség ügyében nyomozó katonai bizottság vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy a terrorcselekményt sem zárták ki a szerencsétlenség feltételezett okai közül, de a Tu-154 fedélzetén nem történt robbanás, a roncsokon és a halottakon nem találtak égésnyomokat.



"Az első adatrögzítő berendezés elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy nem volt robbanás a fedélzeten. A terrorcselekmény nemcsak robbanás lehet, lehetségesek más okok is, ezért ezt a feltételezést nem zárjuk ki a lehetséges okok közül" - mondta Bajnetov a sajtótájékoztatón.



Bajnetov közölte: a szerencsétlenség ügyében nyomozó katonai bizottság hét lehetséges okot vizsgál - ezek között van az emberi tényező, műszaki hiba, szélnyírás és madarakkal történt ütközés -, elsődleges változat azonban nincsen.



Bajnetov kijelentette, hogy véleménye szerint továbbra is használni fogják a Tu-154B-2 típusú gépeket.



A rendkívüli helyzetek minisztériuma folytatja a kutatást a szerencsétlenség térségében, mindaddig, amíg szükség lesz rá - közölte Alekszandr Csurijan miniszter-helyettes. Emlékeztetett, hogy a kutatás intenzív szakasza véget ért, de a tárca Ka-32 és Mi-8 típusú helikopterei továbbra is megfigyelést folytatnak. Elmondta, hogy műholdak segítségével sikerült a nagyobb roncsokat megtalálni, amit a búvárok is megerősítettek. Hozzátette, hogy a robottechnika nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gép darabjait a felszínre tudták emelni.



Az orosz védelmi minisztériumnak a szíriai Latakiába tartó gépe - fedélzetén 84 utassal és a 8 tagú személyzettel - vasárnap reggel zuhant a Fekete-tengerbe két perccel azután, hogy felszállt Szocsi repülőteréről. A gépen katonák, újságírók és egy ismert segélymunkás mellett a hadsereg Alekszandrov művészegyüttesének 64 tagja, valamint művészeti vezetője utazott újévi koncertet adni a hmejmimi orosz légi támaszponton. A sajtóban eddig napvilágot látott értesülések szerint a fékszárny hibája vezethetett el oda, hogy végül tragédiába torkollott a repülőút.



Rövidesen befejezik a hét végén a Fekete-tengerbe zuhant orosz Tu-154 típusú gép adatrögzítő berendezéseinek elemzését - közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel egy nevének elhallgatását kérő rendvédelmi vezető.



"A pilóták beszélgetését, illetve a repülőgép paramétereit rögzítő berendezések elemzése folytatódik. A munka rövidesen - akár holnap - befejeződhet" - mondta az illetékes, aki szerint mindkét adagrögzítő jó állapotban van. Előzőleg azt mondta, hogy a farokban található, harmadik feketedoboz tönkrement. Károsodást szenvedett a benne lévő szalag, de részlegesen elemezni lehet.



Az illetékes szerint a szerencsétlenül járt gép eddig megtalált mind az 1800 darabját a felszínre hozták.



A mentők tizenkilenc holttestet és 239 testrészt találtak a katasztrófa színhelyén. A mentők egyik illetékese csütörtök reggel közölte, hogy befejezték a kutatás intenzív szakaszát.



Az orosz védelmi minisztériumnak a szíriai Latakiába tartó gépe - fedélzetén 84 utassal és a 8 tagú személyzettel - vasárnap reggel zuhant a Fekete-tengerbe két perccel azután, hogy felszállt Szocsi repülőteréről. A gépen katonák, újságírók és egy ismert segélymunkás mellett a hadsereg Alekszandrov művészegyüttesének 64 tagja, valamint művészeti vezetője utazott újévi koncertet adni a hmejmimi orosz légi támaszponton. Az eddigi vizsgálatok alapján a fékszárny hibája okozhatta a tragédiát.