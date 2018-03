Agyonszúrt, majd felgyújtott egy holocaust-túlélő 85 éves asszonyt egy migráns Párizsban

Orbán Viktor: Olyan Európa és Magyarország kell, ahol a zsidók és a keresztények békében élhetnek



A miniszterelnök kifejtette: ma békében és biztonságban együtt ünnepeljük az épület újjászületését, mert abban az Európában élünk, ahol minden ember szabadon gyakorolhatja vallását. Ha viszont hagyjuk, hogy "Európa kulturális altalaját kicseréljék", akkor a jövőt mások írják majd helyettünk - magyarázta.



Szerintük antiszemitizmus az indíték, de nem írták meg, hogy a rendőrség kit, kiket tartóztatott le. Az asszony 20 éves unokája viszont twitterüzenetet juttatott el az Actualité Juive hetilap szerkesztőségébe. Ebben megírta: a rendőrség letartóztatta a szerencsétlen asszony muszlim szomszédját. A fiatal migránst egyébként az idős asszony korábban fiaként szerette és támogatta.A 85 éves asszony élve elégetett testét tűzoltók fedezték fel, miután a főváros tizenegyedik kerületében lévő otthonában tűz ütött ki - jelentette a Le Parisien szombaton.A párizsi helyszínelők hamar kizárták az öngyilkosság lehetőségét, mert 11 késszúrás nyomát találták az áldozat testén, amely borzalmasan megégett. Eközben a gyilkossági nyomozók megtudták, hogy az asszony egyik szomszédja, egy migráns korábban már megfenyegette Mireille-t azzal, hogy megégeti. Az is kiderült, hogy az asszony lakásában is járt. Azonnal letartóztatták.A csendet a gyilkos személyével kapcsolatban a megölt idős asszony unokája törte meg. A francia izraelita hetilapnak elküldte twitterüzenetét. A drámai levélben egyrészt a 20 éves lány, Jennifer Knoll utal arra, hogy azért költözött el Párizsból Izraelbe, mert félt a franciaországi antiszemitizmustól. Nem érezte biztonságban magát saját országában. Azt írta: "a nagymamámat 11-szer megszúrt muszlim szomszédja, akit nagyon jól ismert. Felgyújtotta a lakásunkat. Semmit nem hagyott meg, semmilyen emléket. Se egy levelet, se egy fotót.Semmit. Csak a könnyek maradtak."Azóta a francia rendőrség őrizetbe vette a muszlim migráns társát is, egy hajléktalant.Mireille Knoll 1932-ben született Párizsban, zsidó vallású volt, 1942 júliusban túlélte a Vel d'Hív razziát, amely Franciaországban a zsidók legjelentősebb tömeges begyűjtése volt a náci haláltáborokba történő deportálások előtt. A nő anyjával Portugáliába menekült a második világháború idején, majd visszatért Párizsba, és egy 2000-ben meghalt holokauszt túlélőhöz ment feleségül.Az antiszemita gyilkosság óriási felháborodást váltott ki a zsidó közösség részéről. Alig egy évvel ezelőtt egy hasonló jellegű antiszemita gyilkosság történt: 2017 áprilisban egy 65 éves ortodox zsidó nőt gyilkolt meg otthonában a szomszédja. Hosszú hónapokig tartó jogi csatározás után a vizsgálóbíró március elején minősítette antiszemita jellegűnek az emberölést. A tavalyi gyilkos migráns Allah Akbart üvöltött és egy órán át kínozta a szerencsétlen asszonyt, végül kidobta a harmadik emeletről. Ezután hazament, és lefeküdt aludni. A megölt zsidó asszony szomszédja volt - ahogy Mireille-t is a muszlim szomszédja ölte meg.