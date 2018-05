Aggodalmát fejezte ki az ENSZ-főtitkár a gázai események miatt

Az izraeli rezsim hidegvérrel mészárol le megszámlálhatatlan számban palesztinokat, akik a világ legnagyobb szabadtéri börtönében tüntetnek. Eközben Trump az illegális amerikai nagykövetség átköltöztetését és arab kollaboránsainak lépését ünnepli figyelemelterelés gyanánt

Ez újabb szörnyű példája annak, hogy az izraeli katonák túlzott erőt alkalmaznak, éles lőszerrel, teljes mértékben szégyenteljes módon. Ez a nemzetközi normák megsértése, némely esetben oly módon elkövetve, amely háborús bűncselekménynek minősülő szándékos gyilkosságnak tűnik

Franciaország ismét felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy tanúsítsanak tisztánlátást és önmérsékletet az erő alkalmazása során, amelynek szigorúan arányosnak kell lennie

A Fehér Ház magát megnevezni nem kívánó tisztségviselője szerint a radikális palesztin Hamász okolható az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe történt átköltöztetése miatt kirobbant erőszakért.



A tisztségviselő hétfőn hangsúlyozta: Izraelnek joga van megvédenie önmagát. Egyúttal megoldást sürgetett annak érdekében is, hogy elkerülhető legyen az a "súlyos humanitárius" probléma, amellyel a palesztinoknak kell szembenézniük.



"Nincs mentség arra a meggondolatlanságra és cinizmusra, amelyet a Hamász tanúsít, amikor arra sürgeti az embereket, hogy a saját magukat is szörnyű kockázatoknak kitevő erőszak eszközéhez nyúljanak.



"Izraelnek joga van az önvédelemre" - fogalmazott a Fehér Ház maga rangú munkatársa, aki szerint a gázai halálos áldozatokért egyértelműen a Hamászt terheli a felelősség.



Raj Shah, a Fehér Ház helyettes szóvivője az elnöki hivatal szokásos napi sajtótájékoztatóján elhárította az arra irányuló kérést, hogy Washingtonnak fel kellene szólítania Izraelt a gázai tüntetőkkel szembeni önmegtartóztatásra.



Úgy fogalmazott, hogy a gázai erőszak "hátborzongató propagandaakció". Majd hozzátette: az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe történő áthelyezése helyezése és a palesztin területeken kirobbant erőszak nem befolyásolja majd a békére irányuló erőfeszítéseket, illetve a béketervet.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közleményben üdvözölte az amerikai nagykövetség jeruzsálemi megnyitását. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok hetven évvel ezelőtt, Harry Truman elnöksége idején elismerte Izrael Államot, "amely azóta a fővárosát a zsidó nép régi fővárosában, Jeruzsálemben építette ki, s ezért helyénvaló, hogy az Egyesült Államok ezt el is ismerje".

Az övezet és Izrael közötti határ mentén több tízezer palesztin tüntet az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése és az izraeli blokád ellen. Közülük - a palesztin egészségügyi hatóságok közlése szerint - legalább 55-en meghaltak, és 2700-an megsebesültek az izraeli erőkkel vívott összecsapásokban. Dél-Afrika hazarendelte izraeli nagykövetét."Különösen aggódom a Gázából érkező, a halottak magas számáról szóló hírek miatt" - mondta az ENSZ-főtitkár Bécsben.A kairói székhelyű pánarab szervezet, az Arab Liga hétfőn felszólította a nemzetközi közösséget, hogy szálljon szembe ezzel a szerinte igazságtalan döntéssel és a város "jelenlegi izraeli megszállásával". A MENA hivatalos egyiptomi hírügynökség ezt megelőzően jelentette, hogy az Arab Liga nagykövetei szerdán rendkívüli ülést tartanak az izraeli amerikai nagykövetség Jeruzsálembe történő, "illegális" áthelyezése miatt.- írta Twitter-bejegyzésében.Szaad Haríri libanoni miniszterelnök hétfőn "provokatívnak" minősítette az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetését. A kormányfő sajnálatosnak nevezte az erről szóló döntést, amely szerinte "arabok, muszlimok és keresztények millióinak haragját lobbantja lángra". Libanon elítéli "e provokatív döntést, amely elmélyíti a konfliktust, és lehetővé teszi az izraeliek számára, hogy még több ártatlan palesztin vérét ontsák ki, illetve növeli a nemzetközi közösséget fenyegető szélsőségesség intenzitását" - írta Haríri egy sor Twitter-üzenetben.- mondta a beszámolóban Philip Luther, az AI közel-keleti és észak-afrikai igazgatója.A Gázában hétfőn történtekre reagált a francia külügyminisztérium is. "Franciaország felszólít minden érintett szereplőt, hogy mutasson felelősséget egy újabb feszültségnövekedés megelőzése céljából" - nyilatkozott közleményében Jean-Yves Le Drian külügyminiszter.- tette hozzá., amelyet háborús és emberiesség elleni bűncselekménynek nevezett - jelentette a SANA állami hírügynökség. Az amerikai diplomáciai képviselet áthelyezéséhez hasonló intézkedések bátorították fel Izraelt, hogy "mészárlást" kövessen el a palesztin tüntetők soraiban - tette hozzá a külügyi tárca.A minisztérium szerint a palesztinok Izrael elleni küzdelme egyben Szíria harca is, hiszen "a zsidó állam támogatja a terrorista csoportokat, amelyek szíriaiakat ölnek".Sisa Ngombane hazahívását megerősítette az izraeli külügyminisztérium is.